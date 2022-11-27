Для курганской коррекционной школы закупили самое современное оборудование на 16 млн. руб.

Курганская специальная (коррекционная) школа №8 вошла в число 13 лауреатов Всероссийского конкурса «Доброшкола» в номинации «Лучшее развивающее пространство учебной мастерской». Об этом стало известно на IV Всероссийской конференции, где подвели итоги реализации федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование», направленного на поддержку образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 2022 году.

Всего в проекте в этом году участвовало 129 общеобразовательных организаций из 60 регионов России. От нашего региона участниками стали Курганская школа-интернат №25 для детей с нарушениями слуха и речи и Курганская школа №8 для детей с ментальными нарушениями, расстройствами аутистического спектра, множественными нарушениями развития.

В рамках нацпроекта «Образование» для учащихся школы №8 были приобретены обучающие интерактивные столы и панели, звукоусиливающая аппаратура для школьников с нарушением слуха и речи, специальные дидактические средства для организации коррекционной работы специалистов: психолога, дефектолога, логопеда; школьная мебель и шикарное оборудование для предмета «Технология», какое есть далеко не в каждой обычной школе. К примеру, современная варочная панель, посудомойная машина для девочек, токарные, сверлильные станки для мальчиков. На эти цели было израсходовано порядка 16 млн рублей.