Для милых дам в Кургане готовят большую программу

Приближается один из самых красивых, светлых и нежных праздников – Международный женский день. 8 Марта теплые и самые добрые пожелания будут звучать для бабушек, мам, жён, сестёр, дочерей и всех женщин. Городские учреждения культуры и библиотеки присоединяются к поздравлениям и приглашают на мастер-классы, концерты, выставки, развлекательные программы и конкурсы, посвященные празднику.

Афиша мероприятий к Международному женскому дню – 8 Марта

Дата, время проведения Наименование мероприятия Место проведения 03.03.2023 г. 17:00 Праздничный концерт «ФевроМарт» ЦГБ им. В. Маяковского, (ул. Пролетарская, д. 41) 03.03.2023 г. 14:00 Концертно-развлекательная программа «Музыка весны» для творческих коллективов учреждения МБУ г. Кургана «ГДНТД» (ул. Куйбышева, д. 144 а) 04.03.2023 г. 12:00 Вечер отдыха «О, женщина! Как много в этом звуке...» Библиотека № 22 им. С. Есенина (п. Керамзитный, д. 5) 04.03.2023 г. 12:00 Клуб «33 идеи» «Праздничный букет для мам» Библиотека № 23 им. С. Васильева (6 микрорайон, д. 4) 04.03.2023 г. 14:00 Праздничный концерт «Концерт для Мамы» ЦКиД «Современник» (3 микрорайон, д. 25) 04.03.2023 12:00 Мастер-класс «Мамины пряники» (роспись пряников глазурью) Комплекс «Царёво Городище», (пр. Конституции, д. 32а) 04.03.2023 13:00 Уличная акция «Подарок от души к 8 Марта!» Сквер «Гагаринский» 04.03.2023 г. 12:00 Концерт «Подарок Маме» с участием творческих коллективов детских садов микрорайонов Рябково и Заозёрный ЦКиД «Спутник» (ул. Карбышева, 12 а) 05.03.2023 г. 13:00 Праздничная встреча «О Женщинах с любовью и теплом!» для старшего поколения в клубе «Истоки» ЦКиД «Спутник» (ул. Карбышева, 12 а) 05.03.2023 г. 12:00 Праздничный концерт «Без женщин жить нельзя на свете» КЦ «Курган» (пр. Конституции, д. 60) 5.03.2023 г. 12:00 Мастер-класс «Подарок маме» Библиотека № 11 им. И. Тургенева, (пр. Конституции, д. 63) 05.03.2023 г. 14:00 Литературно-музыкальный программа «Весна…Женщина…Праздник» Библиотека № 12 им. Н. Карамзина (ул. Гвардейская, д. 85) 05.03.2023 г. 17:00 Праздничная программа «Для милых дам» ЦКиД «Современник» (3 микрорайон, д. 25) 05.03.2023 г. 12:00 Мастер-класс «Аллея роз» (семейный выходной) ЦДБ им. Н. Островского, (ул. Ленина, д. 4) 05.03.2023 г. 10:00 Мастер-класс для мам «Ароматный сувенир». Мастер-класс для детей «Корзинка цветов для мамы» Детская библиотека № 14 им. А. Гайдара (ул. К. Мяготина, д. 144) 5.03.2023 г. 15:00 Мастер-класс «Весенний букет для мамы» Библиотека № 15 им. А. Пушкина (ул. Невежина, д. 13) 05.03.2023 11:00 Чтение стихов на улице «Весна и женщины - что может быть прекрасней?» Библиотека № 20 в мкр. Черёмухово (площадка возле библиотеки) 5.03.2023 г. 13:00 Праздничная программа «Кто на свете всех милее?» Библиотека № 26 им. Ф. Достоевского (ул. Макаренко, д. 95) 05.03.2023 г. 06.03.2023 г. 07.03.2023 г. 18:00 Праздничный концерт «Мелодии любви» ГДК им. М. Горького, (ул. Дзержинского, д. 1а) 06.03.2023 12:30 Праздничный концерт «Букет весенних поздравлений» КЦ «Курган» (площадка перед зданием) 06.03.2023 г. 15:00 Открытие выставки детского рисунка «Мамин портрет» ЦКиД «Современник» (3 микрорайон, д. 25) 06.03.2023 17:00 Праздничная концертная программа «Моей мамочке» ЦКиД «Современник» (площадка перед зданием) 06.03.2023 г. 16:00 Открытие выставки «Юбилейный вернисаж Евгении Немятовских» ЦГБ им. В. Маяковского, (ул. Пролетарская, д. 39) 06.03.2023 г. 14:00 Концерт «Дыхание весны» с участием детских творческих коллективов Детской школы искусств им. В.А. Громова Библиотека № 4 им. Л.Толстого. (ул. Садовая, д. 50) 06.03.2023 г. 16:00 Концертная программа «На крыльях весны» Библиотека № 18 им. Л. Куликова (ул. Гоголя, д. 183) 06.03.2023 г. 14:00 Творческий вечер «Её Величество Женщина!» Библиотека № 25 «Диалог» (2 микрорайон, д.8) 06.03.2023 г. 13:00 Праздничная вечеринка «Музыка весны» Библиотека № 26 им. Ф. Достоевского, (ул. Макаренко, д. 95) 06.03. 2023 г. 11:00 Празднично-развлекательная программа «При солнышке тепло, при мамочке добро» Библиотека № 28 им. В. Шукшина (ул. Пушкина, д. 43) 07.03.2023 12:00 Викторина «Сказочные мамы» Библиотека № 12 им. Н. Карамзина (площадка возле библиотеки) 07.03.2023 11:00, 13:00 Уличная акция «Первый весенний цветок» Детская библиотека №16 им. С. Маршака (площадка возле библиотеки) 07.03.2023 15:00 Уличная акция «Весна на Пролетарской» ЦГБ им. В. Маяковского, (ул. Пролетарская, д. 41) (площадка перед зданием) 07.03.2023 г. 18:00 Праздничный концерт «На крыльях Весны» совместно с РПОО КО «Пограничники Зауралья» ЦКиД «Спутник» (ул. Карбышева, д. 12 а) 07.03.2023 г. в течение дня Музыкально - поэтическая викторина «Любви чарующая сила» Библиотека № 29 им. М. Шолохова (ул. К. Мяготина, д. 119 а) 07.03.2023 г. в течение дня Выставка - путешествие «Женский силуэт на фоне истории» Библиотека № 29 им. М. Шолохова (ул. К. Мяготина, д. 119 а) 07.03.2023 г. 11:00 Весенний праздник «Число восьмое - не простое!» Библиотека № 29 им. М. Шолохова (ул. К. Мяготина, д. 119 а) 07.03.2023 г. 14:00 Музыкально - игровая программа «Новые Золушки или путь в принцессы» Библиотека № 29 им. М. Шолохова (ул. К. Мяготина, д. 119 а) 07.03.2023 г. 11:00 Праздничная программа «Чумачечный» девичник» Библиотека № 4 им. Л. Толстого. (ул. Садовая, д. 50) 07.03.2023 г. 13:00 Праздничная программа «Без вас, любимых, жизни в мире нет!» Библиотека № 5 им. А. Чехова (ул. Чернореченская, д. 69) 07.03.2023 г. 15:00 Игровая программа «Супермамы, супердети!» Библиотека № 7 им. Н. Крупской (Бульвар Солнечный, д. 5) 7.03.2023 г. 13:00 Праздничная встреча «У женщины всегда в сердце весна» Библиотека № 11 им. И. Тургенева, ( пр. Конституции, д. 63) 07.03.2023 г. в течение дня Мастер-класс «Подарок любимой маме» Детская библиотека № 16 им. С. Маршака (ул. Анфиногенова, д. 106) 07.03.2023 г. 14:00 Викторина «Героини из книг» Библиотека № 20 мкр. Черемухово (ул. Октябрьская, д. 4) 07.03.2023 г. 13:00 18.00 Фотовыставка «Наши женщины прекрасны» Праздничный концерт «Музыка весны» КСЦ «Черёмушки» (мкр. Черёмухово, ул. Октябрьская, д. 1) 07.03.2023 14:00 Уличная акция - поздравление «Расцветай весной! Читайте хорошие книги!» (раздача буклетов, цветов - поделок) Библиотека № 25 «Диалог» (Заозёрный, 2 мкр., д.8) (площадка возле библиотеки) 07.03.2023 13:00 Уличная акция «8 Марта с классиком» Парк Победы 07.03.2023 12:00 Уличная акция «Литературный променад» (раздача горожанам флаеров – поздравлений со стихами) Библиотека № 29 им. М. Шолохова (площадка возле библиотеки) 07.03.2023 Праздник двора «Весенний сюрприз» Микрорайон Утяк 08.03.2023 12:00 Радиоконцерт «Мелодия весны» КЦ «Курган» (площадка перед зданием) 08.03.2023 13:00 Концерт «Мелодии любви» ЦПКиО 08.03.2023 13:00 Выставка мастеров декоративно – прикладного творчества ЦПКиО 08.03.2023 г. в течение дня Конкурс рисунков «Ярче мимозы» Онлайн 08.03.2023 г. 09:00 Видеоролики-поздравления, посвящённые Международному женскому дню – 8 Марта КЦ «Курган» группа «ВК», «Одноклассники» 09.03.2023 г. 14:00 Дивертисмент «О, женщины, вам имя — совершенство!» Библиотека № 29 им. М. Шолохова (ул. К. Мяготина, д. 119а) 10.03.2023 г. 18:00 Творческий вечер «Славим женщину» с участием вокальных ансамблей «Виктория» и «Русская душа» ЦКиД «Современник» (3 микрорайон, д. 25) 10.03.2023 г. 18:00 Праздничный концерт «Восьмое чудо света» для родителей Образцового коллектива ансамбля танца «Светлячок» МБУ г. Кургана «ГДНТД» (ул. Куйбышева, д. 144 а) 11.03.2023 г. 12:00 Праздничный концерт «Все в маму» для родителей Образцового коллектива ансамбля танца «Светлячок» МБУ г. Кургана «ГДНТД» (ул. Куйбышева, д. 144 а) 11.03.2023 г. 13:00 Спектакль «Дед и бабка» от театра «Луч света» ЦКиД «Современник» (3 микрорайон, д. 25) 11.03.2023 г. 12:00 Час доброты «Женский день – число восьмое!» Библиотека № 6 им. М. Лермонтова (ул. Гайдара, д. 90)

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