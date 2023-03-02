Для милых дам в Кургане готовят большую программу

Приближается один из самых красивых, светлых и нежных праздников – Международный женский день. 8 Марта теплые и самые добрые пожелания будут звучать для бабушек, мам, жён, сестёр, дочерей и всех женщин. Городские учреждения культуры и библиотеки присоединяются к поздравлениям и приглашают на мастер-классы, концерты, выставки, развлекательные программы и конкурсы, посвященные празднику.
Афиша мероприятий к Международному женскому дню – 8 Марта
|
Дата, время проведения
|
Наименование мероприятия
|
Место проведения
|
03.03.2023 г.
17:00
|
Праздничный концерт
«ФевроМарт»
|
ЦГБ
им. В. Маяковского,
(ул. Пролетарская, д. 41)
|
03.03.2023 г. 14:00
|
Концертно-развлекательная программа «Музыка весны» для творческих коллективов учреждения
|
МБУ г. Кургана «ГДНТД»
(ул. Куйбышева, д. 144 а)
|
04.03.2023 г. 12:00
|
Вечер отдыха
«О, женщина! Как много в этом звуке...»
|
Библиотека № 22
им. С. Есенина
(п. Керамзитный, д. 5)
|
04.03.2023 г. 12:00
|
Клуб «33 идеи»
«Праздничный букет для мам»
|
Библиотека № 23
им. С. Васильева
(6 микрорайон, д. 4)
|
04.03.2023 г.
14:00
|
Праздничный концерт
«Концерт для Мамы»
|
ЦКиД «Современник»
(3 микрорайон, д. 25)
|
04.03.2023 12:00
|
Мастер-класс
«Мамины пряники»
(роспись пряников глазурью)
|
Комплекс
«Царёво Городище»,
(пр. Конституции, д. 32а)
|
04.03.2023
13:00
|
Уличная акция
«Подарок от души к 8 Марта!»
|
Сквер «Гагаринский»
|
04.03.2023 г.
12:00
|
Концерт «Подарок Маме»
с участием творческих коллективов детских садов микрорайонов
Рябково и Заозёрный
|
ЦКиД «Спутник» (ул. Карбышева, 12 а)
|
05.03.2023 г.
13:00
|
Праздничная встреча
«О Женщинах с любовью и теплом!» для старшего поколения
в клубе «Истоки»
|
ЦКиД «Спутник» (ул. Карбышева, 12 а)
|
05.03.2023 г.
12:00
|
Праздничный концерт
«Без женщин жить нельзя на свете»
|
КЦ «Курган»
(пр. Конституции, д. 60)
|
5.03.2023 г. 12:00
|
Мастер-класс
«Подарок маме»
|
Библиотека № 11
им. И. Тургенева,
(пр. Конституции, д. 63)
|
05.03.2023 г. 14:00
|
Литературно-музыкальный программа «Весна…Женщина…Праздник»
|
Библиотека № 12
им. Н. Карамзина
(ул. Гвардейская, д. 85)
|
05.03.2023 г.
17:00
|
Праздничная программа
«Для милых дам»
|
ЦКиД «Современник»
(3 микрорайон, д. 25)
|
05.03.2023 г.
12:00
|
Мастер-класс
«Аллея роз»
(семейный выходной)
|
ЦДБ им. Н. Островского,
(ул. Ленина, д. 4)
|
05.03.2023 г. 10:00
|
Мастер-класс для мам
«Ароматный сувенир».
Мастер-класс для детей
«Корзинка цветов для мамы»
|
Детская библиотека № 14
им. А. Гайдара
(ул. К. Мяготина, д. 144)
|
5.03.2023 г. 15:00
|
Мастер-класс
«Весенний букет для мамы»
|
Библиотека № 15
им. А. Пушкина
(ул. Невежина, д. 13)
|
05.03.2023
11:00
|
Чтение стихов на улице
«Весна и женщины - что может быть прекрасней?»
|
Библиотека № 20
в мкр. Черёмухово
(площадка возле библиотеки)
|
5.03.2023 г. 13:00
|
Праздничная программа
«Кто на свете всех милее?»
|
Библиотека № 26
им. Ф. Достоевского
(ул. Макаренко, д. 95)
|
05.03.2023 г.
06.03.2023 г.
07.03.2023 г.
18:00
|
Праздничный концерт
«Мелодии любви»
|
ГДК им. М. Горького,
(ул. Дзержинского, д. 1а)
|
06.03.2023
12:30
|
Праздничный концерт
«Букет весенних поздравлений»
|
КЦ «Курган»
(площадка перед зданием)
|
06.03.2023 г.
15:00
|
Открытие выставки
детского рисунка
«Мамин портрет»
|
ЦКиД «Современник»
(3 микрорайон, д. 25)
|
06.03.2023
17:00
|
Праздничная концертная программа
«Моей мамочке»
|
ЦКиД «Современник»
(площадка перед зданием)
|
06.03.2023 г.
16:00
|
Открытие выставки
«Юбилейный вернисаж
Евгении Немятовских»
|
ЦГБ им. В. Маяковского,
(ул. Пролетарская, д. 39)
|
06.03.2023 г. 14:00
|
Концерт «Дыхание весны»
с участием детских творческих коллективов Детской школы искусств им. В.А. Громова
|
Библиотека № 4
им. Л.Толстого.
(ул. Садовая, д. 50)
|
06.03.2023 г.
16:00
|
Концертная программа
«На крыльях весны»
|
Библиотека № 18
им. Л. Куликова
(ул. Гоголя, д. 183)
|
06.03.2023 г. 14:00
|
Творческий вечер
«Её Величество Женщина!»
|
Библиотека
№ 25 «Диалог»
(2 микрорайон, д.8)
|
06.03.2023 г. 13:00
|
Праздничная вечеринка
«Музыка весны»
|
Библиотека № 26
им. Ф. Достоевского,
(ул. Макаренко, д. 95)
|
06.03. 2023 г. 11:00
|
Празднично-развлекательная программа «При солнышке тепло, при мамочке добро»
|
Библиотека № 28
им. В. Шукшина
(ул. Пушкина, д. 43)
|
07.03.2023
12:00
|
Викторина
«Сказочные мамы»
|
Библиотека № 12
им. Н. Карамзина (площадка возле библиотеки)
|
07.03.2023
11:00,
13:00
|
Уличная акция
«Первый весенний цветок»
|
Детская библиотека №16 им. С. Маршака
(площадка возле библиотеки)
|
07.03.2023
15:00
|
Уличная акция
«Весна на Пролетарской»
|
ЦГБ им. В. Маяковского,
(ул. Пролетарская, д. 41)
(площадка перед зданием)
|
07.03.2023 г.
18:00
|
Праздничный концерт
«На крыльях Весны»
совместно с РПОО КО
«Пограничники Зауралья»
|
ЦКиД «Спутник» (ул. Карбышева, д. 12 а)
|
07.03.2023 г.
в течение дня
|
Музыкально - поэтическая викторина «Любви чарующая сила»
|
Библиотека № 29
им. М. Шолохова
(ул. К. Мяготина, д. 119 а)
|
07.03.2023 г.
в течение дня
|
Выставка - путешествие
«Женский силуэт на фоне истории»
|
Библиотека № 29
им. М. Шолохова
(ул. К. Мяготина, д. 119 а)
|
07.03.2023 г.
11:00
|
Весенний праздник
«Число восьмое - не простое!»
|
Библиотека № 29
им. М. Шолохова
(ул. К. Мяготина, д. 119 а)
|
07.03.2023 г.
14:00
|
Музыкально - игровая программа «Новые Золушки
или путь в принцессы»
|
Библиотека № 29
им. М. Шолохова
(ул. К. Мяготина, д. 119 а)
|
07.03.2023 г.
11:00
|
Праздничная программа
«Чумачечный» девичник»
|
Библиотека № 4
им. Л. Толстого.
(ул. Садовая, д. 50)
|
07.03.2023 г. 13:00
|
Праздничная программа
«Без вас, любимых, жизни
в мире нет!»
|
Библиотека № 5
им. А. Чехова
(ул. Чернореченская, д. 69)
|
07.03.2023 г.
15:00
|
Игровая программа
«Супермамы, супердети!»
|
Библиотека № 7
им. Н. Крупской
(Бульвар Солнечный, д. 5)
|
7.03.2023 г. 13:00
|
Праздничная встреча
«У женщины всегда в сердце весна»
|
Библиотека № 11
им. И. Тургенева,
( пр. Конституции, д. 63)
|
07.03.2023 г.
в течение дня
|
Мастер-класс
«Подарок любимой маме»
|
Детская библиотека № 16
им. С. Маршака
(ул. Анфиногенова, д. 106)
|
07.03.2023 г.
14:00
|
Викторина
«Героини из книг»
|
Библиотека № 20
мкр. Черемухово
(ул. Октябрьская, д. 4)
|
07.03.2023 г.
13:00
18.00
|
Фотовыставка
«Наши женщины прекрасны»
Праздничный концерт
«Музыка весны»
|
КСЦ «Черёмушки»
(мкр. Черёмухово,
ул. Октябрьская, д. 1)
|
07.03.2023 14:00
|
Уличная акция - поздравление
«Расцветай весной! Читайте хорошие книги!» (раздача буклетов, цветов - поделок)
|
Библиотека № 25 «Диалог»
(Заозёрный, 2 мкр., д.8)
(площадка возле библиотеки)
|
07.03.2023
13:00
|
Уличная акция «8 Марта с классиком»
|
Парк Победы
|
07.03.2023
12:00
|
Уличная акция «Литературный променад» (раздача горожанам флаеров – поздравлений со стихами)
|
Библиотека № 29
им. М. Шолохова
(площадка возле библиотеки)
|
07.03.2023
|
Праздник двора «Весенний сюрприз»
|
Микрорайон Утяк
|
08.03.2023
12:00
|
Радиоконцерт
«Мелодия весны»
|
КЦ «Курган»
(площадка перед зданием)
|
08.03.2023
13:00
|
Концерт
«Мелодии любви»
|
ЦПКиО
|
08.03.2023
13:00
|
Выставка мастеров
декоративно – прикладного творчества
|
ЦПКиО
|
08.03.2023 г.
в течение дня
|
Конкурс рисунков
«Ярче мимозы»
|
|
08.03.2023 г.
09:00
|
Видеоролики-поздравления, посвящённые Международному женскому дню – 8 Марта
|
КЦ «Курган»
группа «ВК», «Одноклассники»
|
09.03.2023 г.
14:00
|
Дивертисмент
«О, женщины, вам имя — совершенство!»
|
Библиотека № 29
им. М. Шолохова
(ул. К. Мяготина, д. 119а)
|
10.03.2023 г.
18:00
|
Творческий вечер
«Славим женщину»
с участием вокальных ансамблей «Виктория» и «Русская душа»
|
ЦКиД «Современник»
(3 микрорайон, д. 25)
|
10.03.2023 г.
18:00
|
Праздничный концерт
«Восьмое чудо света»
для родителей
Образцового коллектива ансамбля танца «Светлячок»
|
МБУ г. Кургана «ГДНТД»
(ул. Куйбышева, д. 144 а)
|
11.03.2023 г.
12:00
|
Праздничный концерт
«Все в маму»
для родителей
Образцового коллектива
ансамбля танца «Светлячок»
|
МБУ г. Кургана «ГДНТД»
(ул. Куйбышева, д. 144 а)
|
11.03.2023 г.
13:00
|
Спектакль «Дед и бабка»
от театра «Луч света»
|
ЦКиД «Современник»
(3 микрорайон, д. 25)
|
11.03.2023 г. 12:00
|
Час доброты
«Женский день – число восьмое!»
|
Библиотека № 6
им. М. Лермонтова
(ул. Гайдара, д. 90)
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