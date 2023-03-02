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Для милых дам в Кургане готовят большую программу

Афиша

2 марта, 2023 - 17:27

Приближается один из самых красивых, светлых и нежных праздников – Международный женский день. 8 Марта теплые и самые добрые пожелания будут звучать для бабушек, мам, жён, сестёр, дочерей и всех женщин. Городские учреждения культуры и библиотеки присоединяются к поздравлениям и приглашают на мастер-классы, концерты, выставки, развлекательные программы и конкурсы, посвященные празднику.

Афиша мероприятий к Международному женскому дню – 8 Марта

Дата, время проведения

Наименование мероприятия

Место проведения

03.03.2023 г.

17:00

Праздничный концерт

«ФевроМарт»

ЦГБ

им. В. Маяковского,

(ул. Пролетарская, д. 41)

03.03.2023 г. 14:00

Концертно-развлекательная программа «Музыка весны» для творческих коллективов учреждения

МБУ г. Кургана «ГДНТД»

(ул. Куйбышева, д. 144 а)

04.03.2023 г. 12:00

Вечер отдыха

«О, женщина! Как много в этом звуке...»

Библиотека № 22

им. С. Есенина

(п. Керамзитный, д. 5)

04.03.2023 г. 12:00

Клуб «33 идеи»

«Праздничный букет для мам»

Библиотека № 23

им. С. Васильева

(6 микрорайон, д. 4)

04.03.2023 г.

14:00

Праздничный концерт

«Концерт для Мамы»

ЦКиД «Современник»

(3 микрорайон, д. 25)

04.03.2023 12:00

Мастер-класс

«Мамины пряники»

(роспись пряников глазурью)

Комплекс

«Царёво Городище»,

(пр. Конституции, д. 32а)

04.03.2023

13:00

Уличная акция

«Подарок от души к 8 Марта!»

Сквер «Гагаринский»

04.03.2023 г.

12:00

Концерт «Подарок Маме»

с участием творческих коллективов детских садов микрорайонов

Рябково и Заозёрный

ЦКиД «Спутник» (ул. Карбышева, 12 а)

05.03.2023 г.

13:00

Праздничная встреча

«О Женщинах с любовью и теплом!» для старшего поколения

в клубе «Истоки»

ЦКиД «Спутник» (ул. Карбышева, 12 а)

05.03.2023 г.

12:00

Праздничный концерт

«Без женщин жить нельзя на свете»

КЦ «Курган»

(пр. Конституции, д. 60)

5.03.2023 г. 12:00

Мастер-класс

«Подарок маме»

Библиотека № 11

им. И. Тургенева,

(пр. Конституции, д. 63)

05.03.2023 г. 14:00

Литературно-музыкальный программа «Весна…Женщина…Праздник»

Библиотека № 12

им. Н. Карамзина

(ул. Гвардейская, д. 85)

05.03.2023 г.

17:00

Праздничная программа

«Для милых дам»

ЦКиД «Современник»

(3 микрорайон, д. 25)

05.03.2023 г.

12:00

Мастер-класс

«Аллея роз»

(семейный выходной)

ЦДБ им. Н. Островского,

(ул. Ленина, д. 4)

05.03.2023 г. 10:00

Мастер-класс для мам

«Ароматный сувенир».

Мастер-класс для детей

«Корзинка цветов для мамы»

Детская библиотека № 14

им. А. Гайдара

(ул. К. Мяготина, д. 144)

5.03.2023 г. 15:00

Мастер-класс

«Весенний букет для мамы»

Библиотека № 15

им. А. Пушкина

(ул. Невежина, д. 13)

05.03.2023

11:00

Чтение стихов на улице

«Весна и женщины - что может быть прекрасней?»

Библиотека № 20

в мкр. Черёмухово

(площадка возле библиотеки)

5.03.2023 г. 13:00

Праздничная программа

«Кто на свете всех милее?»

Библиотека № 26

им. Ф. Достоевского

(ул. Макаренко, д. 95)

05.03.2023 г.

06.03.2023 г.

07.03.2023 г.

18:00

Праздничный концерт

«Мелодии любви»

ГДК им. М. Горького,

(ул. Дзержинского, д. 1а)

06.03.2023

12:30

Праздничный концерт

«Букет весенних поздравлений»

КЦ «Курган»

(площадка перед зданием)

06.03.2023 г.

15:00

Открытие выставки

детского рисунка

«Мамин портрет»

ЦКиД «Современник»

(3 микрорайон, д. 25)

06.03.2023

17:00

Праздничная концертная программа

«Моей мамочке»

ЦКиД «Современник»

(площадка перед зданием)

06.03.2023 г.

16:00

Открытие выставки

«Юбилейный вернисаж

Евгении Немятовских»

ЦГБ им. В. Маяковского,

(ул. Пролетарская, д. 39)

06.03.2023 г. 14:00

Концерт «Дыхание весны»

с участием детских творческих коллективов Детской школы искусств им. В.А. Громова

Библиотека № 4

им. Л.Толстого.

(ул. Садовая, д. 50)

06.03.2023 г.

16:00

Концертная программа

«На крыльях весны»

Библиотека № 18

им. Л. Куликова

(ул. Гоголя, д. 183)

06.03.2023 г. 14:00

Творческий вечер

«Её Величество Женщина!»

Библиотека

№ 25 «Диалог»

(2 микрорайон, д.8)

06.03.2023 г. 13:00

Праздничная вечеринка

«Музыка весны»

Библиотека № 26

им. Ф. Достоевского,

(ул. Макаренко, д. 95)

06.03. 2023 г. 11:00

Празднично-развлекательная программа «При солнышке тепло, при мамочке добро»

Библиотека № 28

им. В. Шукшина

(ул. Пушкина, д. 43)

07.03.2023

12:00

Викторина

«Сказочные мамы»

Библиотека № 12

им. Н. Карамзина (площадка возле библиотеки)

07.03.2023

11:00,

13:00

Уличная акция

«Первый весенний цветок»

Детская библиотека №16 им. С. Маршака

(площадка возле библиотеки)

07.03.2023

15:00

Уличная акция

«Весна на Пролетарской»

ЦГБ им. В. Маяковского,

(ул. Пролетарская, д. 41)

(площадка перед зданием)

07.03.2023 г.

18:00

Праздничный концерт

«На крыльях Весны»

совместно с РПОО КО

«Пограничники Зауралья»

ЦКиД «Спутник» (ул. Карбышева, д. 12 а)

07.03.2023 г.

в течение дня

Музыкально - поэтическая викторина «Любви чарующая сила»

Библиотека № 29

им. М. Шолохова

(ул. К. Мяготина, д. 119 а)

07.03.2023 г.

в течение дня

Выставка - путешествие

«Женский силуэт на фоне истории»

Библиотека № 29

им. М. Шолохова

(ул. К. Мяготина, д. 119 а)

07.03.2023 г.

11:00

Весенний праздник

«Число восьмое - не простое!»

Библиотека № 29

им. М. Шолохова

(ул. К. Мяготина, д. 119 а)

07.03.2023 г.

14:00

Музыкально - игровая программа «Новые Золушки

или путь в принцессы»

Библиотека № 29

им. М. Шолохова

(ул. К. Мяготина, д. 119 а)

07.03.2023 г.

11:00

Праздничная программа

«Чумачечный» девичник»

Библиотека № 4

им. Л. Толстого.

(ул. Садовая, д. 50)

07.03.2023 г. 13:00

Праздничная программа

«Без вас, любимых, жизни

в мире нет!»

Библиотека № 5

им. А. Чехова

(ул. Чернореченская, д. 69)

07.03.2023 г.

15:00

Игровая программа

«Супермамы, супердети!»

Библиотека № 7

им. Н. Крупской

(Бульвар Солнечный, д. 5)

7.03.2023 г. 13:00

Праздничная встреча

«У женщины всегда в сердце весна»

Библиотека № 11

им. И. Тургенева,

( пр. Конституции, д. 63)

07.03.2023 г.

в течение дня

Мастер-класс

«Подарок любимой маме»

Детская библиотека № 16

им. С. Маршака

(ул. Анфиногенова, д. 106)

07.03.2023 г.

14:00

Викторина

«Героини из книг»

Библиотека № 20

мкр. Черемухово

(ул. Октябрьская, д. 4)

07.03.2023 г.

13:00

18.00

Фотовыставка

«Наши женщины прекрасны»

Праздничный концерт

«Музыка весны»

КСЦ «Черёмушки»

(мкр. Черёмухово,

ул. Октябрьская, д. 1)

07.03.2023 14:00

Уличная акция - поздравление

«Расцветай весной! Читайте хорошие книги!» (раздача буклетов, цветов - поделок)

Библиотека № 25 «Диалог»

(Заозёрный, 2 мкр., д.8)

(площадка возле библиотеки)

07.03.2023

13:00

Уличная акция «8 Марта с классиком»

Парк Победы

07.03.2023

12:00

Уличная акция «Литературный променад» (раздача горожанам флаеров – поздравлений со стихами)

Библиотека № 29

им. М. Шолохова

(площадка возле библиотеки)

07.03.2023

Праздник двора «Весенний сюрприз»

Микрорайон Утяк

08.03.2023

12:00

Радиоконцерт

«Мелодия весны»

КЦ «Курган»

(площадка перед зданием)

08.03.2023

13:00

Концерт

«Мелодии любви»

ЦПКиО

08.03.2023

13:00

Выставка мастеров

декоративно – прикладного творчества

ЦПКиО

08.03.2023 г.

в течение дня

Конкурс рисунков

«Ярче мимозы»

Онлайн

 

08.03.2023 г.

09:00

Видеоролики-поздравления, посвящённые Международному женскому дню – 8 Марта

КЦ «Курган»

группа «ВК», «Одноклассники» 

09.03.2023 г.

14:00

Дивертисмент

«О, женщины, вам имя — совершенство!»

Библиотека № 29

им. М. Шолохова

(ул. К. Мяготина, д. 119а)

10.03.2023 г.

18:00

Творческий вечер

«Славим женщину»

с участием вокальных ансамблей «Виктория» и «Русская душа»

ЦКиД «Современник»

(3 микрорайон, д. 25)

10.03.2023 г.

18:00

Праздничный концерт

«Восьмое чудо света»

для родителей

Образцового коллектива ансамбля танца «Светлячок»

МБУ г. Кургана «ГДНТД»

(ул. Куйбышева, д. 144 а)

11.03.2023 г.

12:00

Праздничный концерт

«Все в маму»

для родителей

Образцового коллектива

ансамбля танца «Светлячок»

МБУ г. Кургана «ГДНТД»

(ул. Куйбышева, д. 144 а)

11.03.2023 г.

13:00

Спектакль «Дед и бабка»

от театра «Луч света»

ЦКиД «Современник»

(3 микрорайон, д. 25)

11.03.2023 г. 12:00

Час доброты

«Женский день – число восьмое!»

Библиотека № 6

им. М. Лермонтова

(ул. Гайдара, д. 90)

 

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2 марта, 2023 - 17:27

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