Для Мухамета Маштакова шахматы – это целый мир

Вот уже 56 лет, начиная с 1966 года, во всём мире 20 июля отмечают Международный день шахмат. Этот праздникучреждён по решению ФИДЕ — Всемирной шахматной федерации, основанной в 1924 году, и является праздником всех тех, кто увлечён этой древней логической игрой.

Шахматы – одна из самых распространённых настольных игр с многовековой историей. В ней сочетаются спорт, наука, интеллект и искусство. У шахматиста хорошо развиваются логика и планирование действий, усидчивость и концентрация внимания.

В канун праздника я встретилась с одними из представителей белозерскихлюбителей шахмат Мухамбетом Байбусовичем Маштаковым и попыталась узнать, чем же для него являются шахматы – спортом, увлечением, развлечением или смыслом жизни?

– Играть в шахматы меня научил мой друг Константин, с которым вместе учились в школе, – рассказал мой собеседник. – Заинтересовался, увлёкся, захотелось узнать все тонкости игры.

Но после школы – армия, институт, – всё реже садился за шахматную доску, не хватало свободного времени. И вот уже когда в 1978 году по распределению переехал в Белозерский район вновь занялся любимым делом – в свободное от работы и семейных забот время начал играть в шахматы.

– Занятия шахматами принесли мне много пользы – я стал более дисциплинированным, усидчивым, научился мыслить логически и концентрировать внимание, что, естественно, положительно отразилось на всём, – признаётся М.Б. Маштаков.

В районе тогда было немало любителей этой игры, собирались вместе по выходным, организовывали турниры, выезжали на областные соревнования, занимая призовые места. По сей день, белозерских шахматистов знают и уважают в области, как достойных соперников, способных побороться за чемпионский титул.

Да и сейчас в Белозерском есть объединение любителей интеллектуальной игры –шахматный клуб «Ладья» при районном Доме культуры, который существует уже более 30 лет. Долгое время руководителем клуба был А.В. Белобородов, а в данный момент им руководит Мухамбет Байбусович. Шахматисты собираются в фойе РДК по субботам и оттачивают свое мастерство. Отрадно, что состав пополняется новыми игроками. Участники клубаорганизуют турниры к праздникам, иногда принимают участие и в областных соревнованиях.

У Мухамбета Байбусовича много грамот и дипломов за призовые места и участие в турнирах, которые он бережно хранит.

Он не только сам играет в шахматы, но и привлек к этому занятию всю семью. И жена, и дети Азамат, Салават и Гульназ, и даже внуки могут с легкостью сыграть партийку, другую.

– Это очень полезная игра, хорошая тренировка для ума. Считаю, что шахматы помогли моим детям закончить школу с медалями и поступить в институты.

У нашего героя дома целая коллекция шахмат.

– Вот эти мне сын подарил, сувенирные шахматы, –смотрю, ох, какая красота, шахматные фигуры в виде героев русских народных сказок. – А вот этиот моего друга Кости. Это магнитные шахматы, а вот эти старенькие уже, имипостоянно играю.

С какой любовью и теплотой МухамбетБайбусович рассказывает о шахматах, сразу видно влюблен в эту игру. Он читает много литературы, изучает комбинации. Два года подряд принимает участие в заочном этапе Чемпионата по решению задач и этюдов«Ваш ход, зауральцы!», занимая не последние места в рейтинговой таблице. За участие М.Б. Маштаков получил грамоту и великолепный авторский календарь на 2022 год, посвященный жизни и творчеству двенадцати шахматных композиторов России «Неслышная музыка шахмат». Шахматист очень доволен такому памятному подарку. Ведь внимание и отношение к людям играет большую роль.

– Для меня, если честно, шахматы – не спорт и не развлечение, а, скорее увлечение, хобби, позволяющее встретиться с друзьями-единомышленниками, отвлечься от обыденной суеты, отдохнуть душой, – делится Мухамбет Байбусович.

Только вот дальше районных турниров наши шахматисты, к сожалению, сейчас практически не выезжают. Хотя в состоянии достойно сражаться на черно-белых полях с другими соперниками области.

–Сейчас играю больше для себя, чтобы навык не растерять. А еще это тренировка памяти, внимания. Спортом нужно заниматься, чтобы голова лучше работала.

Шахматам в нашем округе уделено мало внимания. А ведь шахматы – это и спорт, и искусство, и активный культурный отдых, и целый мир переживаний и ощущений. С помощью игры дети учатся взаимодействовать в коллективе, анализировать факты, решать проблемы, развивать собственную память, логическое мышление, фантазию, обобщать полученные знания.Шахматы позволяют сразиться с противником не силой, а умом. Хочется, чтобы этот вид спорта активно развивался в нашем округе,и его ценили по достоинству.

Поздравляем МухамбетаБайбусовича ивсех любителей шахмат с праздником, желаем, чтобы любимая игра всегда приносила удовольствие. А если кто-то ещё не умеет играть в эту замечательную стратегию, то День шахмат – отличный повод наверстать упущенное.

Ольга Митрофанова, газета «Боевое слово». Фото автора.

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