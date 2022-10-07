Для озеленения Кургана доставили 1400 деревьев и кустарников

Продолжается озеленение и благоустройство курганского Городского сада. Как рассказал директор муниципального бюджетного учреждения «Дирекция парков и скверов» Анатолий Тарасенко, получен новый посадочный материал для озеленения курганского Городского сада – 1400 экземпляров деревьев и кустарников.

Работники «Дирекции парков и скверов» уже начали их высаживать. 80% составляют кустарники, часть из них дополнят живую изгородь вокруг Александро-Невского кафедрального собора. В Городском саду будут расти кизил, чубушник, дёрен, спирея, барбарис, миндаль, туя. Кроме того, будут высажены яблони, березы, плакучие и шаровидные ивы. Зимой аллеи Горсада украсят хвойники – ель обыкновенная, можжевельник казацкий, можжевельник сибирский.

Все деревья и кустарники адаптированы к климатическим условиям нашего региона. Состав деревьев подобран так, чтобы Городской сад выглядел привлекательно с весны до поздней осени. Особое внимание при подборе саженцев уделяется качеству посадочного материала, жизнеспособности корневой системы.

Анатолий Тарасенко отметил, что активное озеленение обновленного Городского сада началось еще в прошлом году. На входе в Городской сад с улицы Володарского высадили около 40 кустов сирени 17 сортов, предназначенных для климатических условий Зауралья. У Александро-Невского кафедрального собора высадили татарские клены – крупномеры высотой от 3 до 4,5 метров. В этом году сотрудники Дирекции парков и скверов высадили в Городском саду более 6 тысяч квадратных метров газонов, для этого завезли более 1300 тонн земли и грунта.

За всеми деревьями, имеющимися на территории Городского сада, ведется ежедневный уход, их поливают, подстригают кроны. Также работники «Дирекция парков и скверов» ухаживают за газонами в Городском саду и высаживают цветы, в том числе, многолетники.

Фото пресс-службы администрации города Кургана и Дирекции парков и скверов

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