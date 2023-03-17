Для зауральских детей онлайн-квесты организовали прямо в поезде

«Поезд знаний» 15-16 марта работал на станциях Курган, Кособродск и Далматово. Его посетили более 160 школьников.

Железнодорожники в специально оборудованном вагоне провели для учащихся местных школ мероприятия по безопасности, показали тематические фильмы и проверили знания с помощью онлайн-квеста, сообщила Ангелина Брусницына, сотрудник пресс-службы Южно-Уральской железной дороги. Кроме того, дети побывали на экскурсии по станции, где узнали о ее работе и повторили правила поведения вблизи железнодорожных объектов.

Проект был запущен в 2022 году. Всего за время работы поезд посетили более 600 детей и подростков. «Поезд знаний» уже курсировал по Челябинской области, а также побывал на станции Петропавловск (Северо-Казахстанская область, Республика Казахстан). В дальнейшем «Поезд знаний» будет расширять территорию и отправится на другие станции Челябинской, Курганской и Оренбургской областей

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