Для зауральских тружеников села споёт Пелагея, выступит танцующий оркестр и сварят «Кашу из топора»

Чествование лучших работников, проживающих в сельской местности, состоится на Троицкой площади Кургана сегодня, 17 сентября.

Сельскохозяйственная ярмарка начнёт свою работу с 10 часов. Перед крыльцом филармонии расположатся тематические площадки. Можно будет сделать фото на сене, посетить мастер-классы от кузнецов и ремесленников. Здесь же развернётся аллея травников, производителей мёда и улица гостеприимства от Туристко-информационного центра Курганской области.

Состоятся викторины. Гости праздника смогут отправить открытку с приветом из Курганской области. Курганское областное музейное объединение организует экскурсии. Самых маленьких жителей нашего региона порадуют контактный зоопарк и детская площадка с ростовыми куклами.

Муниципальные образования познакомят гостей с разнообразными историческими маршрутами, подарят сувениры и расскажут о достопримечательностях своего района. Районы примут участие в конкурсе на лучшую кашу «Каша из топора». Отведать кашу и проголосовать за лучший рецепт сможет любой желающий. А зауральские красавицы в этот день продемонстрируют не только костюмы в русском стиле, но и главный символ женской красоты на Руси - свою длинную косу, сообщили в Управлении культуры Курганской области.

Музыкальную программу в 12 часов откроет выступление Куртамышского района. Ярким акцентом праздника станет выступление гостей из Екатеринбурга - танцующего оркестра «Уралбэнд», который дважды отмечен в «Книге рекордов Гиннеса». Их концерт можно будет посмотреть в 13 часов. В 14 часов начнётся торжественная церемония награждения с чествованием лучших работников села в различных сферах деятельности. В 15:00 свою новую программу представит Заслуженный коллектив РФ - фольклорный ансамбль «Цветень». Главным подарком для тружеников села станет выступление принцессы фолка «Пелагеи». Концерт начнётся в 16 часов.

Фото из группы vk.com/pelageaofficial.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.