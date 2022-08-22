Дмитрий Фролов: «Флаг России – это символ сильной страны, символ мощи и процветания нашей Родины»

Уважаемые зауральцы!

От имени Курганской областной Думы поздравляю вас с Днем Государственного флага Российской Федерации!

Флаг России – это символ сильной страны, символ мощи и процветания нашей Родины.

Триколор объединяет народы нашего государства в их стремлении к защите национальных интересов, олицетворяет независимость, патриотизм и гордость за Отечество.

Уважение к флагу страны – это уважение к ее многовековой истории, культуре и традициям, залог сохранения общенационального согласия.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, успехов в делах на благо России и Зауралья!

Сегодня, 22 августа, во всех муниципалитетах региона проходят мероприятия, посвященные празднованию Дня флага России. Тематические акции, концерты, экскурсии, выставки и мастер-классы организованы повсеместно в учреждениях культуры и соревнования – в учреждениях спорта.

Председатель Курганской областной Думы Д.В. Фролов