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Дмитрий Фролов: «Материнство – это не только радость, но и огромный труд»

Председатель Курганской областной Думы поздравил зауральских женщин с Днем матери.

27 ноября, 2022 - 10:00

Дорогие женщины!

От имени Курганской областной Думы поздравляю вас с Днем матери!

Для каждого из нас мама – это самый чуткий, самый нежный и заботливый человек. Материнская любовь греет нас на протяжении всей жизни. Сердце матери ни к чему не остается равнодушным.

Мамы учат нас доброте, взаимопониманию, вере в себя, дают мудрые советы, защищают и оберегают.

Материнство – это не только радость, но и огромный труд, особенно если в семье воспитывается несколько детей. Многодетные мамы всегда вызывают особое уважение. В Курганской области учрежден Знак отличия «Материнская слава» как форма поощрения многодетных матерей за заслуги в воспитании детей.

Благодарим всех мам за поддержку и понимание, душевную щедрость, вклад в сохранение семейных ценностей.

Крепкого вам здоровья, счастья, добра и благополучия!

Председатель Курганской областной Думы                         Д.В. Фролов

 

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27 ноября, 2022 - 10:00

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