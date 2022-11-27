Дмитрий Фролов: «Материнство – это не только радость, но и огромный труд»

Дорогие женщины!
От имени Курганской областной Думы поздравляю вас с Днем матери!
Для каждого из нас мама – это самый чуткий, самый нежный и заботливый человек. Материнская любовь греет нас на протяжении всей жизни. Сердце матери ни к чему не остается равнодушным.
Мамы учат нас доброте, взаимопониманию, вере в себя, дают мудрые советы, защищают и оберегают.
Материнство – это не только радость, но и огромный труд, особенно если в семье воспитывается несколько детей. Многодетные мамы всегда вызывают особое уважение. В Курганской области учрежден Знак отличия «Материнская слава» как форма поощрения многодетных матерей за заслуги в воспитании детей.
Благодарим всех мам за поддержку и понимание, душевную щедрость, вклад в сохранение семейных ценностей.
Крепкого вам здоровья, счастья, добра и благополучия!
Председатель Курганской областной Думы Д.В. Фролов
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