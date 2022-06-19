Дмитрий Фролов: «Медработники несут большую ответственность перед пациентами, их родными и близкими»

Председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов поздравил медицинских работников с профессиональным праздником, который они отмечают 19 июня:

- Дорогие работники и ветераны здравоохранения!

От имени Курганской областной Думы поздравляю вас с профессиональным праздником!

День медицинского работника – это праздник тех, кто посвятил себя самому благородному и гуманному делу. Во все времена ваш нелёгкий труд пользовался огромным уважением в обществе.

Медицинские работники несут большую ответственность перед пациентами, их родными и близкими. К ним приходят за помощью и днем, и ночью, в будни и в праздники.

Благодарю всех работников медицинских организаций Зауралья за профессионализм, чуткость, доброту, желание и готовность помогать людям.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, дальнейших успехов, счастья и благополучия!

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