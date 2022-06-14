Дмитрий Фролов поблагодарил соцработников за доброжелательность и чуткость к чужой беде

Председатель курганской областной Думы Дмитрий Фролов поздравил социальных работников с профессиональным праздником:

- Уважаемые социальные работники!

От имени Курганской областной Думы поздравляю вас с профессиональным праздником!

За прошедшие годы система социальной защиты выдержала все испытания. Во многом это результат энтузиазма и в высшей степени добросовестного отношения к делу работников отрасли.

Ваша профессия всегда остается одной из самых востребованных. Во многом именно от вас зависит уверенность граждан в способности государства защитить их конституционное право на достойную жизнь.

Доброжелательность и чуткость к чужой беде, теплота и искреннее человеческое участие – это те качества, которые всегда отличали работников социальной сферы.

Благодарю вас за преданное отношение к делу и высокий профессионализм! Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в благородной деятельности!

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