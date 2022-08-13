Дмитрий Фролов поздравил курганцев с Днём физкультурника

Дорогие зауральцы!
От имени Курганской областной Думы поздравляю вас с Днем физкультурника!
Этот праздник объединяет спортсменов, тренеров, любителей спорта и всех приверженцев здорового образа жизни.
Сегодня государство уделяет особое внимание формированию современной инфраструктуры для развития массового спортивного движения. В Зауралье строятся и реконструируются различные спортивные сооружения – от школьных площадок до современных физкультурно-оздоровительных комплексов и стадионов. Все они востребованы любителями активного отдыха - как детьми, так и взрослыми.
Все больше жителей области ежегодно участвуют в массовых физкультурных и спортивных мероприятиях и соревнованиях. К систематическим занятиям физической культурой активно привлекаются люди пожилого возраста.
В этот день желаю всем зауральцам крепкого здоровья, бодрости духа, успехов и благополучия!
Председатель Курганской областной Думы Д.В. Фролов
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