Дмитрий Фролов поздравил курганцев с Днём физкультурника

Дорогие зауральцы!

От имени Курганской областной Думы поздравляю вас с Днем физкультурника!

Этот праздник объединяет спортсменов, тренеров, любителей спорта и всех приверженцев здорового образа жизни.

Сегодня государство уделяет особое внимание формированию современной инфраструктуры для развития массового спортивного движения. В Зауралье строятся и реконструируются различные спортивные сооружения – от школьных площадок до современных физкультурно-оздоровительных комплексов и стадионов. Все они востребованы любителями активного отдыха - как детьми, так и взрослыми.

Все больше жителей области ежегодно участвуют в массовых физкультурных и спортивных мероприятиях и соревнованиях. К систематическим занятиям физической культурой активно привлекаются люди пожилого возраста.

В этот день желаю всем зауральцам крепкого здоровья, бодрости духа, успехов и благополучия!

Председатель Курганской областной Думы Д.В. Фролов

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