Дмитрий Фролов поздравил работников торговли с профессиональным праздником

Уважаемые работники торговли!
От имени Курганской областной Думы поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ежедневно вы выполняете важную социальную роль – обеспечиваете зауральцев разнообразными продуктами, товарами и услугами.
Надежная работа отрасли способствует сохранению стабильности в обществе, пополнению бюджета, созданию новых рабочих мест.
Уровень развития потребительского рынка – это значимый показатель инвестиционной привлекательности региона и качества жизни населения области.
Уверен, что активно осваивая новые форматы деятельности, оперативно реагируя на спрос, вы достигнете всех поставленных целей и выйдите на новые рубежи развития.
Желаю всем работникам торговли крепкого здоровья, профессиональных успехов, счастья и благополучия!
Председатель Курганской областной Думы Дмитрий Фролов.
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