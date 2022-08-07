Дмитрий Фролов: «Работники отрасли обеспечивают устойчивую работу железных

Уважаемые работники и ветераны железнодорожной отрасли!

От имени Курганской областной Думы поздравляю вас с профессиональным праздником!

Работники отрасли обеспечивают устойчивую работу железных дорог, являются надежной опорой в проведении социально-экономических преобразований.

Железнодорожный транспорт всегда славился энергичными, целеустремленными людьми, которые стремятся идти в ногу со временем. При вашем активном участии внедряются инновационные образцы техники с высоким уровнем безопасности, производительности и энергоэффективности.

Благодарю работников и ветеранов отрасли за обеспечение ритмичной и бесперебойной работы железнодорожного транспорта, преданность делу и высочайший профессионализм.

Желаю всем железнодорожникам крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия!

Председатель Курганской областной Думы Д.В. Фролов

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