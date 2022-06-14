Дмитрий Фролов: «Соцработники дарят своим клиентам лучик надежды»

Социальные работники первыми приходят на помощь к пенсионерам, инвалидам, детям-сиротам, многодетным и малообеспеченным семьям. Они дарят своим клиентам лучик надежды на то, что все будет хорошо, вселяют уверенность в завтрашнем дне. Об этом, выступая на торжественном собрании, посвященном Дню социального работника, заявил председатель Курганской областной Думы Дмитрий Фролов.

- Ваш профессионализм позволяет в срок и очень качественно выполнять возложенную на вас миссию. Но самое главное в вашей работе — это душевная теплота, обостренное чувство справедливости и желание протянуть руку помощи людям, которые в ней нуждаются, - указал спикер регионального парламента.

По его словам, для всех стала серьезным испытанием пандемия коронавируса, которая на долгих два года выбила жизнь из привычного русла. И наряду с медиками особенно на себе это ощутили социальные работники.

- С риском для собственного здоровья и для самой жизни вы продолжали приходить людям на помощь. Тем самым вы сохранили много жизней, но самое важное — сохранили веру людей в будущее. Огромное спасибо вам за это и низкий поклон! - поблагодарил соцработников Дмитрий Фролов.

Николай Волков. Фото Николая Пушилина.