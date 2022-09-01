Дмитрий Фролов: «Учителям и родителям – терпения, душевных сил и успехов»

Председатель Курганской областной Думы Дмитрий Фролов поздравил жителей региона с Днём знаний.
Дорогие ученики! Уважаемые педагоги и родители!
От имени Курганской областной Думы поздравляю вас с Днём знаний, с началом учебного года!
Сегодня для многих ребят начинается новый волнующий этап в жизни – путешествие в «мир знаний», которое запомнится навсегда.
В Зауралье живут и работают прекрасные педагоги с неиссякаемой творческой энергией, любовью к детям и преданностью своему делу. Именно они закладывают фундамент всей жизни своих воспитанников. Каждый из нас с большой благодарностью вспоминает своих учителей, которые открыли для нас огромный мир знаний.
Желаю всем школьникам и студентам интересного и плодотворного учебного года, трудолюбия, уверенности в своих силах!
Учителям и родителям – терпения, душевных сил и успехов! С праздником, с Днем знаний!
Председатель Курганской областной Думы Д.В. Фролов
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