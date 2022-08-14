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Дмитрий Фролов: В Курганской области поступательно развивается строительная индустрия

Спикер зауральского парламента поздравил курганских строителей с профессиональным праздником.

14 августа, 2022 - 10:30

Уважаемые сотрудники и ветераны строительной отрасли!

От имени Курганской областной Думы поздравляю вас с профессиональным праздником!

В Курганской области поступательно развивается строительная индустрия, внедряются новые технологии, применяются современные материалы и перспективные разработки.

Зауральские строители успешно участвуют в реализации государственных программ и национальных проектов в сфере строительства комфортного жилья, благоустройства и формирования достойного облика населенных пунктов.

В этот праздничный день мы говорим слова благодарности всем работникам строительной отрасли за их каждодневный созидательный труд, за мастерство, профессионализм и преданность делу.

Пусть ваш труд всегда будет востребован, а планы и проекты удачно реализованы. Крепкого вам здоровья, энергии, добра и благополучия!

 

Председатель Курганской областной Думы                          Д.В. Фролов

 

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14 августа, 2022 - 10:30

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