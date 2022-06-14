Дмитрий Фролов: «Все вместе мы создаём будущее и хотим видеть нашу страну сильной»

Председатель Курганской областнй Думы Дмитрий фролов поздравил зауральцев:

- Уважаемые зауральцы!

От имени Курганской областной Думы поздравляю вас с Днем России!

Для каждого из нас этот праздник является символом единения народа во имя благополучия всей страны, всего общества.

В Зауралье большой единой семьей живут и трудятся представители разных народов и религий. Они всегда обогащали друг друга, помогали в самые трудные периоды истории. Мы и сегодня едины в стремлении развивать экономику, социальную сферу, сохранять культуру и язык народов Зауралья.

Мы гордимся своим Отечеством, традициями патриотизма, которые передаются из поколения в поколение. Нашей отличительной чертой является уважение к своим соседям, любовь к Родине и душевная щедрость. Все вместе мы создаем будущее и хотим видеть нашу страну сильной, независимой державой, свою малую родину - процветающим краем, сохранившим самобытность, культурные и религиозные основы.

С праздником, дорогие зауральцы! Крепкого всем здоровья, мира, добра и благополучия!



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