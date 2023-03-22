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Дмитрий Литко из зауральского села увеличит поголовье КРС до 1000

Губернатор обещал поддержать.

22 марта, 2023 - 18:05

Дмитрия Литко из села Раскатиха Притобольного округа занимался овцеводством, а сейчас решил закупить ещё и КРС.

Недавно привёз почти 90 телок и нетелей из Алтайского края. Вложил 11,4 млн рублей. Подаёт документы на возмещение из областного бюджета 60% затрат на приобретение молодняка сельхозживотных.

"В планах довести поголовье КРС до 1000. Поддержим", - написал в своём телеграм-канале губернатор Вадим Шумков.

 

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22 марта, 2023 - 18:05

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