Дмитрий Литко из зауральского села увеличит поголовье КРС до 1000

Дмитрия Литко из села Раскатиха Притобольного округа занимался овцеводством, а сейчас решил закупить ещё и КРС.

Недавно привёз почти 90 телок и нетелей из Алтайского края. Вложил 11,4 млн рублей. Подаёт документы на возмещение из областного бюджета 60% затрат на приобретение молодняка сельхозживотных.

"В планах довести поголовье КРС до 1000. Поддержим", - написал в своём телеграм-канале губернатор Вадим Шумков.

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