Дмитрий Медведев приехал на КМЗ

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев сегодня, 11 ноября, приехал в Курган. Основная цель визита – посещение Курганмашзавода.
Также в областном центре сегодня работает полпред Президента в УрФО Владимир Якушев. Дмитрий Медведев, Владимир Якушев и губернатор Вадим Шумков проведут с коллегами совещание по вопросам оборонно-промышленного комплекса. Дмитрий Медведев, Владимир Якушев и губернатор Вадим ШумковДмитрий Медведев, Владимир Якушев и губернатор Вадим ШумковДмитрий Медведев, Владимир Якушев и губернатор Вадим Шумков
Для Дмитрия Медведева за последнее время это уже второй визит на Урал. Как ранее сообщалось, в конце октября он посетил Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле.
Добавим, что у здания предприятия дежурят сотрудники Росгвардии и инспекторы ДПС.
Фото Николая Пушилина.
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