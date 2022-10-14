До курганских школ довели проект приказа о сроках проведения ЕГЭ

Федеральный портал проектов нормативных правовых актов опубликовал расписание экзаменов для 9 и 11 классов. Согласно проекту, откроют основной период ЕГЭ экзамены по географии, литературе и химии. На сдачу экзаменов по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), а также на устную часть экзамена по иностранным языкам отдадут два дня. В проекте поясняется, что это связано выполнением заданий на компьютерах. Устная часть ЕГЭ по иностранным языкам планируют провести 16 и 17 июня, ЕГЭ по информатике и ИКТ – 19 и 20 июня.

Для того чтобы процедура выдачи аттестатов прошла своевременно, экзамены по обязательным предметам установлены одними из первых. Например, ЕГЭ по русскому языку пройдет 29 мая, а по математике – 1июня.

В проекте говорится, что экзамены по истории и физике предполагается провести 5 июня, обществознанию – 8 июня, а биологии и письменному ЕГЭ по иностранным языкам – 13 июня.

Выпускники 9 классов, согласно проекту приказа, могут сдать ЕГЭ досрочно – с 21 апреля по 16 мая, основной период продлится с 24 мая по 1июля, а дополнительный – с 4 по 23 сентября.

Проект приказа также предусматривает срок окончания основного периода экзаменационной кампании – 1июля 2023 года.

Фото из архива Николая Пушлина.

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