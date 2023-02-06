Добрый, но темпераментный народ хочет, чтобы курганцы побольше улыбались

Сегодня, 6 февраля, Курганская область празднует свое 80-летие. В регионе проживают представители более 100 национальностей и этнических групп. Одна из них – азербайджанцы.

- По нашим данным, в Курганской области проживают около 4000 азербайджанцев. Мы ежегодно отмечаем праздник Навруз Байрам (это первый астрономический день весны), а 31 декабря – День солидарности азербайджанцев всего мира, - расказал «Новому миру» председатель правления Курганской областной общественной организации «Объединение азербайджанцев Зауралья» Аршад Джуварлинский.

Азербайджанцы признаются, что им живется в Курганской области комфортно.

- Я горжусь тем, что в России есть такой замечательный регион, как Курганская область! Я и мои дети здесь очень счастливы! – сказал про свою семью собеседник нашего издания.

С другими национальностями азербайджанцы живут в мире и согласии.

- В 2000 году назад наша диаспора стала одним из инициаторов создания Ассамблеи народов Зауралья. Она объединила десятки национальностей, проживающих на территории региона. Мы все живем очень хорошо, уютно, компактно и дружно! – заявил Аршад Джуварлинский.

Всем известна эмоциональность азербайджанцев. По мнению собеседника «Нового мира», она проистекает от... искренности.

- Мы, азербайджанцы по своей натуре очень добрые. Просто... Как бы это сказать?.. Иногда очень темпераментные, - с улыбкой произнес Аршад Джуварлинский.

Курганские азербайджанцы поздравляют жителей области с 80-летием региона.

- Дай всем нам Бог удачи, счастья, здоровья и благополучия! А еще хочется, чтобы курганцы побольше у-лы-ба-лись, - произнося последнее слово по слогам, Аршад Джуварлинский сам расплылся в добродушной улыбке.

Николай Волков.

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