Догазификацию выполнили в четырёх районах Курганской области

Компания «Газпром газораспределение Курган» завершила выполнение плана-графика догазификации в четырёх районах Курганской области: Варгашинском, Далматовском, Каргапольском и Катайском.

В Каргапольском районе были построены, бесплатно для населения, газопроводы «последней мили» к 270 земельным участкам, в Катайском – к 201, в Варгашинском – к 128, в Далматовском – к 97.

Всего в рамках догазификации на территории Курганской области построено 2 343 тысячи подводящих газопроводов к участкам.

«Завершение исполнения плана-графика в четырёх районах не означает, что догазификация в них прекращена: мы построили сети к участкам тех жителей, которые сразу, на старте программы, изъявили желание в ней участвовать. По мере поступления новых заявок мы будем заключать договоры и строить сети к другим участкам», – подчеркнул генеральный директор предприятия «Газпром газораспределение Курган» Олег Попов.

Фото с официальной страницы Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ в Курганской области в социальной сети в «ВКонтакте»

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