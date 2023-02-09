Дорожные службы Кургана с утра выведены на уборку снега

Подметать и убирать снег вручную в течение дня будут более 90 дорожных рабочих. На механизированную уборку выведено 80 единиц техники.

«В первую очередь расчищают магистральные улицы и там, где ходит общественный транспорт, мосты и путепроводы, а также тротуары, пешеходные переходы и перекрёстки. Без внимания не останутся и наши общественные территории – скверы, парки, набережная и еще ряд территорий, которые обслуживает дирекция парков и скверов», - написала глава Кургана Елена Ситникова в своем телеграм-канале.