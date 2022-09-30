Двенадцать медиков Петуховской ЦРБ вступили в «Единую Россию»

Петуховская центральная районная больница плодотворно сотрудничает с Курганским региональным отделением «Единой России» на протяжении многих лет. В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, которая инициирована партией, в 2022 году в Петуховской центральной районной больнице отремонтировали терапевтическое отделение. На открытии отделения Секретарь «Единой России» Александр Ильтяков пообещал приобрести для больницы холодильник, а также кофейную машину для персонала. Обещание выполнено – подарки медикам доставил руководитель исполкома партии Родион Вяткин. Он также вручил фирменные часы, изготовленные по индивидуальному заказу.

«Единая Россия» - партия, которая держит своё слово перед людьми, и наш Секретарь – пример для всех зауральских единороссов. По поручению Александра Владимировича привёз всё то, что он обещал сотрудникам больницы на открытии отделения. А ещё сегодня в городе Петухово сразу 12 медиков стали членами Партии «Единая Россия». Проговорили с ними и актуальные вопросы, и этические ценности члена Партии. Команда «Единой России», команда партии Президента растёт и развивается. Отрадно, что очень радушные, светлые душой люди в белых халатах стали частью большой команды», - отметил Вяткин.

А для модульного здания фельдшерско–акушерского пункта в селе Новое Ильинское Петуховского муниципального округа единоросс приобрёл электрический котёл в котельную, сотовый телефон с оплаченным тарифом для фельдшера.

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