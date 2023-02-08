Движение автобусов по Чеховскому мосту запретят на время демонтажных работ

С 15 февраля закрывают только половину моста.

По второй половине движение транспорта будет осуществляться по реверсивной схеме. После окончания демонтажных работ Чеховский путепровод будет полностью закрыт для движения всего транспорта. Все материалы для ремонта приобретены, есть техника, сформированы бригады рабочих. Огорожена строительная площадка, установлен вагон-городок.

Из Заозерного можно будет уехать:

- через поселок Северный по улицам Панфилова, Гвардейская, Земнухова с выходом на улицу Омскую и далее по направлению движения в сторону Некрасовского путепровода;

- по проспекту им.М. Голикова и далее с выездом на проспект Машиностроителей;

- по улице Мостостроителей в направлении Курганстальмоста и далее под железнодорожными путями с выездом на улицу Загородная.

В районе Курганстальмоста ведется установка светофорного комплекса, который позволит разделить потоки автомобилей и пешеходов. Попасть в Заозерный из микрорайона Энергетики на машине можно будет либо через улицу Загородная, либо через проспект Машиностроителей или ул.Б.Петрова с дальнейшим выходом на проспект им.М.Голикова. На период закрытия Чеховского путепровода некоторые автобусы изменят движение.

Автобусы, работающие на маршрутах №№ 66, 94, 366 со стороны микрорайона Заозёрный, будут довозить пассажиров до остановочного пункта «2 микрорайон». Он расположен по ул. Мостостроителей.

Маршруты №№ 66, 94, 366, 29, 319 двигающиеся со стороны города, также будут довозить горожан до остановочного пункта «2 микрорайон», но уже до того, который расположен по ул. Загородная. Воспользовавшись переходом, оборудованным через железнодорожные пути, у граждан будет возможность пересесть на автобусы этих же или иных маршрутов, следующих по ул. Загородная. При пересадке в автобус того же маршрута, билет повторно приобретать не нужно. Часть автобусов будет двигаться через пр.М.Голикова и микрорайон Северный.