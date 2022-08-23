Движение по Некрасовскому мосту откроют на этой неделе

Движение по Некрасовскому мосту в Кургане откроют в ночь с 25 на 26 августа. Администрация города держит вопрос на контроле.

«В ограниченном режиме по временной реверсивной схеме. Для пешеходов путепровод пока будет закрыт, поскольку на его боковых консолях продолжатся ремонтные работы. Полностью ремонт Некрасовского путепровода будет завершен, согласно контракту, в ноябре текущего года», – отметила глава города Елена Ситникова.

По словам директора Департамента развития городского хозяйства Андрея Плешкова, в настоящий момент идёт подготовка к открытию путепровода для автомобильного движения. Работы идут согласно графику, не прекращаются ни в выходные, ни в праздничные дни. Произведено выравнивание дорожного полотна путепровода при помощи бетона, сделана гидроизоляция, положен нижний слой асфальта. Верхний слой положат после выполнения работ на тротуарных частях путепровода.

По словам представителя подрядной организации, заместителя директора ООО «Альфа-Строй» Николая Линдта, с южной стороны путепровода – со стороны Пролетарской – уже практически смонтированы переходные плиты, идет подготовка к омоноличиванию (заливке бетоном) деформационных швов. С северной стороны путепровода – со стороны проспекта Машиностроителей – идет подготовка к аналогичным видам работ. В ближайшее время рабочие приступят к монтажу консолей путепровода и монтажу тротуарных плит, сообщили в пресс-службе администрации города. Кроме того, рабочие ООО «Альфа-Строй» вскоре начнут восстанавливать и ремонтировать балки нижней части путепровода, красить опоры конструкции.



Фото с сайта администрации города Кургана.

