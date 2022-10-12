«Единая Россия» и #МЫВМЕСТЕ объединяются для помощи семьям мобилизованных

«Единая Россия», «Молодая Гвардия Единой России» и #МЫВМЕСТЕ создадут совместные штабы для помощи семьям мобилизованных по всей стране. Помощь будут оказывать в формате «одного окна» - поступающие в штаб заявки от семей будут распределять между волонтёрами и в режиме реального времени отслеживать их исполнение.

Замсекретаря Генсовета «Единой России» Дарья Лантратова напомнила, что с первых дней частичной мобилизации на базе общественных приёмных и Штабов общественной поддержки партии начали работу Центры помощи семьям военнослужащих, которые отправляются в зону СВО.

«В общественные приёмные уже поступило более 7 тысяч заявок. Люди обращаются за юридической помощью, просят помощи с оформлением документов, спрашивают о порядке предоставления различных субсидий. Поступают запросы бытового характера - кому-то нужно отвести детей в кружки, кому-то нужна помощь по уходу за пожилыми людьми. Наши региональные отделения провели огромную работу по координации с органами исполнительной, региональной, местной власти и отработали уже множество конкретных вопросов. Сегодня нам необходимо выработать системный подход к работе с людьми, чтобы эта помощь была ещё более эффективной и оперативной. А людям не приходилось думать о том, куда обратиться, чтобы они знали и чувствовали, что эта помощь рядом», - отметила замсекретаря Генсовета партии Дарья Лантратова.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев напомнил, что оставить заявку на оказание помощи уже можно по телефону горячей линии 88002003411.

«Наше ключевое направление работы – адресная помощь семьям. Закончить ремонт, отвезти детей в школу, поздравить с днем рождения родителей мобилизованных. Какие-то обязанности возложены на мужчину. Он уехал на фронт, а эти обязанности кто-то должен помочь выполнить. Тогда у семей - а таких в стране около полумиллиона или миллион, если вместе с родителями - появляется уверенность в завтрашнем дне. Мы запустим длительное сопровождение семей, закрепим за каждых конкретных людей, чтобы закрывать возникающие потребности», - сказал он.

Начальник управления регионального взаимодействия Росмолодёжи Екатерина Богомаз сообщила, что волонтёры «Мы вместе» собирают просьбы о том или ином виде помощи семьям непосредственно от военнослужащих, а также через органы соцзащиты.

«Сейчас важная задача – консолидировать усилия и продемонстрировать нашим защитникам, что мы в период их отсутствия можем поддержать их родных. Семьям показать, что у них есть надёжное плечо. И чтобы каждый человек, который может или хочет каким-либо образом оказать помощь, смог найти место, где это сделать», - подчеркнула она.

Как рассказал председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов, активисты организации уже начали работу в региональных штабах по социальному сопровождению семей мобилизованных в 17 регионах - Нижегородской, Самарской, Ивановской, Костромской, Московской, Смоленской, Иркутской областях, ХМАО, Башкирии, Севастополе и других. Они отрабатывают возникающие у мобилизованных и их семей вопросы непосредственно с региональными властями.

В заключении Дарья Лантратова также сообщила, что «Единая Россия» запустит мониторинг цен на экипировку для военнослужащих.

«Мы организуем работу горячих линий, чтобы фиксировать и проверять обращения о фактах завышения цен. В Штабах общественной поддержки «Единой России» пройдут встречи с поставщиками товаров для военных с тем, чтобы предотвратить спекуляции. А активисты из «Молодой Гвардии» будут проводить рейды в специализированных магазинах, чтобы выявить факты недобросовестной работы», - заключила замсекретаря Генсовета.

Руководитель волонтерского партийного центра, руководитель РИК Родион Вяткин добавил:

«Наши земляки, как и все, призваны на защиту Родины. Частичная мобилизация в Курганской области ведется по графику. Каждая семья мобилизованного у нас на контроле и им оказывается разного вида помощь - психологическая, юридическая. Они могут воспользоваться оказанием внеочередной медицинской помощи. У нас также работают пункты сбора гуманитарной помощи, люди приносят продукты длительного хранения, тёплые вещи, спальные мешки и многое другое. Зауральцы всегда помогали, объединялись и в такое непростое время это особенно чувствуется».

По информации Курганского регионального отделения "Единой России"

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