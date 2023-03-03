«Единая Россия» контролирует ремонт сельских школ в Зауралье

Накануне состоялся очередной партийный десант «Единой России» в Мокроусовскую школу №2, где второй год проводится капитальный ремонт. В здание школы приехали заместитель главы округа Павел Бетехтин, представители родительского сообщества, ученики и журналисты.

«Цель таких визитов – контроль качества и сроков, проводимых работ на объектах народной программы. Директор Татьяна Балашова показала, что практически готовы к открытию пищеблок, столовая, третий и первый этажи. Самый большой объем работ предстоит выполнить на втором этаже. Ученики с нетерпением ждут открытия обновленной школы, многие из них следят за нашими постами и с интересом разглядывают на фотографиях, как преображаются классы, коридоры и пищеблок», - комментирует исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Татьяна Волкова.

Также депутат Курганской областной Думы Борис Чепурной познакомился с тем, как проходит капитальный ремонт средней школы в селе Сухоборском Щучанского округа. Единороссу рассказали, что здание построено в 1973 году, и на протяжении 50 лет здесь проводился только косметический ремонт. Капитальный ремонт в рамках партийного проекта «Новая школа» начался в апреле 2022 года.

«Подрядчиком выполнены работы по ремонту крыши, системы отопления, произведена замена окон, дверей, отремонтированы цоколь и отмостка. Все работы ведутся согласно графику. Впечатления от посещения школы очень хорошие, потому что я знаю, что было раньше и что вижу сейчас. Полностью закуплена новая мебель. Теперь ребятишки из сел Сухоборского и Чистого будут получать знания в светлых просторных классах, где условия обучения не уступают городским», - отметил Борис Чепурной.

Депутата заверили, что объект будет сдан в срок - 1 августа 2023 года, и школьники начнут новый учебный год в отремонтированном и обновленном здании.

По информации Курганского регионального отделения «Единая Россия». Фото предоставлено газетой «Восход».

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