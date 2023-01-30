«Единая Россия» контролирует ремонт зауральских школ

В партийном мониторинге также принимают участие руководители ремонтируемых учреждений, представители родительского комитета.

Исполнительный секретарь Мокроусовского местного отделения партии «Единая Россия» Татьяна Волкова, заместитель главы округа Павел Бетехтин, секретарь местного отделения партии Юрий Романенко, а также представители редакции газеты «Восход» побывали в Мокроусовской школе №2, где продолжается капитальный ремонт.

«Татьяна Балашова, директор школы, показала и рассказала нам, что ремонт продвигается согласно плану, уже практически готовы первый и третий этажи, к завершению близится обустройство обновлённого пищеблока. А вот на втором этаже только начинаются основные работы, хотя отопление и электропроводка уже заменены. К новому учебному году здание будет готово принять учеников», - прокомментировала Татьяна Волкова.

Капитальный ремонт средней школы в селе Сычёво Кетовского округа проверили депутаты окружной Думы (фракция «Единая Россия») Андрей Хлызов и Евгений Енин.

«Капремонт школы идёт полным ходом и не останавливается даже в выходные дни. Здесь выкрашены стены, смонтирован потолок, уложено напольное покрытие в классах, установлена сантехника», - рассказали единороссы.

Представители партии также оценили качество очистки улиц от снега, проверили уличное освещение в селе Сычёво и деревни Логоушка.

В Катайском округе капитальный ремонт средней школы № 2 осуществляется в рамках реализации народной программы партии. Ход ремонта находится на контроле депутатов Катайской районной Думы, членов фракции Партии «Единая Россия».

Накануне качество проведения выполняемых работ оценили депутаты Вадим Лебедев и Евгений Кузнецов. В настоящее время в школе ведется выравнивание и штукатурка стен, проводятся электромонтажные работы, продолжается укладка плитки на пол. Работы выполняются в соответствии с планом, отметили единороссы.

По информации Курганского регионального отделения партии «Единая Россия».