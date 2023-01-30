«Единая Россия» начала отбор кандидатов в депутаты окружных дум

Документы от желающих принять участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия» принимают организационные комитеты, сформированные в округах. Принимать заявления они будут до 13 февраля. Предварительное голосование пройдет с 20 по 22 февраля. Выборы в Притобольном, Варгашинском, Катайском и Далматовском округах состоятся 23 апреля.

«Участником предварительного голосования может стать дееспособный гражданин России старше 18 лет, являющийся членом или сторонником партии, а также не являющийся членом какой-либо другой политической партии, не имеющий судимости и не подвергавшийся административному наказанию за совершение определенных административных правонарушений», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте регионального отделения партии «Единая Россия».