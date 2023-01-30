Новый мир
Курган -18o
Курс ЦБ:$69,5975,77
16+
Версия для слабовидящих

«Единая Россия» начала отбор кандидатов в депутаты окружных дум

Выборы пройдут в Притобольном, Варгашинском, Катайском и Далматовском округах.

25 января, 2023 - 17:56

Документы  от желающих принять участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия»  принимают  организационные комитеты, сформированные в округах. Принимать заявления они будут до 13 февраля. Предварительное голосование пройдет с 20 по 22 февраля. Выборы  в Притобольном, Варгашинском, Катайском и Далматовском округах состоятся 23 апреля.

«Участником предварительного голосования может стать дееспособный гражданин России старше 18 лет, являющийся членом или сторонником партии, а также не являющийся членом какой-либо другой политической партии, не имеющий судимости и не подвергавшийся административному наказанию за совершение определенных административных правонарушений», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте регионального отделения партии «Единая Россия».

25 января, 2023 - 17:56

Комментарии

Общество
Все новости рубрики Общество