«Единая Россия» наградила шадринских мукомолов

Депутат Государственной Думы РФ от Курганской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Ильтяков сегодня, 11 июня, вручил генеральному директору Акционерного общества «Шадринский комбинат хлебопродуктов» Владимиру Рудневу благодарственное письмо от председателя «ЕР» Дмитрия Медведева. Подобной награды наш земляк удостоился за гуманитарную помощь, которую возглавляемое им предприятие оказало и продолжает оказывать жителям Донбасса.

- В лице вашего руководителя партия «Единая Россия» награждает весь коллектив Шадринского комбината хлебопродуктов, - обратился на церемонии вручения к работникам предприятия Александр Ильтяков. - Вы проявили небезразличие и неравнодушие к судьбе братского народа, который оказался в тяжелой ситуации. Спасибо вам за это и низкий поклон!

Депутат Госдумы рассказал шадринцам, как в середине марта лично посетил населенные пункты Донецкой народной республики, только-только освобожденные от украинских неонацистов:

- На дворе стояло минус 11 градусов Цельсия, а в домах местных жителей не было ни воды, ни электричества, ни газа, ни канализации, ни сотовой связи с Интернетом. Но люди словно не обращали на это внимание и только со слезами на глазах просили наших военных: «Слава Богу, что вы пришли! Умоляем, больше не бросайте нас, не уходите отсюда! Мы за все эти годы столько от фашистов натерпелись!».

По словам Александра Ильтякова, с начала сбора гуманитарной помощи жители и предприятия Курганской области отправили на Донбасс 195 тонн грузов. В пересчете на численность населения региона это один из лучших показателей в России. И немалую лепту в это внесли шадринские мукомолы.

- Мы отправили 10 тонн фасованной продукции, а именно 5 тонн муки высшего сорта и 5 тонн различных круп. У собственников предприятия, нас, его руководства, и у трудового коллектива даже не возникло раздумий, помогать или не помогать. На нас никто не давил, мы сами приняли такое решение, это было абсолютно добровольное желание. Мы все выросли в одной стране, в СССР, поэтому должны помогать друг другу, - заявил «Новому миру» гендиректор АО «Шадринский комбинат хлебопродуктов» Владимир Руднев.

Николай Волков.

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