«Единая Россия» назвала победителей конкурса «Школьный музей: цифровой формат»

Всероссийский конкурс цифровизации фондов и экспозиций школьных музеев «Школьный музей: цифровой формат» прошел при поддержке оргкомитета «Наша Победа» и партийного проекта «Историческая память». В конкурсе приняли участие более 1,1 тысячи музеев школ, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования краеведческого и военно-исторического направления из 69 российских регионов.

По итогам конкурса в Уральском федеральном округе в номинации «Лучший городской школьный музей» третье место занял Музей «Память» МАОУ г. Кургана «Гимназия №30». В номинации «Лучший сельский школьный музей» первое место получил Музей Боевой Славы МБОУ «Частоозерская СОШ». Все музеи, занявшие призовые места, будут отмечены дипломами. Им также вручат денежные сертификаты. Эти средства будут направлены на целевое развитие школьного музея.

Участие школьных музеев в конкурсе позволит не только сохранить эксклюзивные экспонаты в цифровой форме, но и привлечь и обучить школьников использованию современных цифровых технологий в музейной деятельности, создать виртуальные экспозиции и проводить виртуальные экскурсии по школьному музею.