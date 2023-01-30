«Единая Россия» отвечает на вопросы зауральцев в сфере ЖКХ

Накануне в Кургане на площадке «Единой России» состоялся очередной семинар по теме «Жилищный кодекс. Толкование договора управления, приложения. Общедомовое имущество. Взаимодействие с интернет-провайдерами и размещение рекламы».

Напомним, обучающие семинары проходят в рамках реализации партийного проекта «Школа грамотного потребителя» по инициативе координатора проекта в Курганской области, депутата городской Думы Анастасии Денисенко.

«Идея повышать грамотность наших людей в сфере ЖКХ назрела давно, ведь на приемах, встречах во дворах чаще всего люди обращаются именно по этому направлению. Составили график встреч, с жителями определили удобное для всех время (вторник, 16:00), кто не может прийти, тот присоединяется к прямому эфиру, который проходит в созданном телеграмм-канале. Здесь анонсы встреч, обсуждение вопросов», - рассказала Анастасия Денисенко.

Представители компании «Интерсвязь» рассказали о взаимодействии с жителями многоквартирных домов, презентовали сервисы для комфортной жизни, а также ответили на вопросы горожан.

Отметим, в обучающих семинарах также принимают участие органы государственной власти Курганской области, осуществляющие контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан при предоставлении жилищных и коммунальных услуг, представители управляющих компаний.

Следующий семинар по теме: Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах (на примере услуги теплоснабжения, отчеты по ОДПУ) состоится 7 февраля по адресу: г. Курган, ул. Володарского, 65.

По информации Курганского регионального отделения партии «Единая Россия».

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