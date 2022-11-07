«Единая Россия» передала продуктовые наборы семьям мобилизованных

«Единая Россия» к празднику Народного единства собрала подарки для многодетных и нуждающихся семей бойцов. Курганское региональное отделение партии подготовило продуктовые наборы для жителей Калужской области.

«Мы собрали продукты местного производства – консервы разного рода, от каши до паштетов, баранки, печенье, пряники, газированные напитки, растительное масло. Есть и сувенирная продукция, а также книги наших зауральских авторов. Уверены, что жители Калужской области увидят специфику нашего региона, почувствуют наше тепло и заботу», - рассказал руководитель исполкома партии «Единая Россия» Родион Вяткин.

Подарки от Калужской области для зауральцев передали активисты и сторонники партии, депутаты разных уровней.

«Приятно видеть глаза детей, которые с азартом и радостью открывают коробки и находят там сладости, книги. В свою очередь мы совместно с «Единой Россией», правительством региона, бизнес-сообществом, продолжаем оказывать разного рода помощь семьям мобилизованным, непосредственно самим бойцам. И в преддверии праздника единения хочется еще раз поддержать семьи, сказать, что мы рядом и готовы помочь при необходимости», - отметил депутат Курганской областной Думы (фракция «Единая Россия») Андрей Шинишн.

Отметим, акция ко Дню народного единства проходит по всей стране. Она позволит семьям мобилизованных из всех регионов почувствовать себя членам одной семьи – России.

По информации Курганского регионального отделения партии «Единая Россия».

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