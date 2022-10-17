«Единая Россия» предлагает закрепить за «Почтой России» исключительное право на доставку пенсий

Сейчас в некоторых регионах доставкой пенсий наряду с «Почтой России» занимаются частные компании. Но практика показывает, что не всегда и не везде они работают добросовестно, отметил один из авторов законопроекта, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Бывают случаи, когда частники месяцами носят пенсию по адресам уже умерших людей. А в чрезвычайных ситуациях, например, при наводнении вообще не исполняют свои обязательства, спихивая их на почту», — пояснил он.

Кроме того, частники избегают социальной нагрузки, предпочитая работать там, где проще — в крупных городах и густонаселенных районах. Тогда как почтальоны везут пенсии и в далекие села, и в труднодоступные территории, указал он.

«Делая «Почту России» единым оператором доставки пенсий, мы устраняем эту несправедливость и наводим порядок в этой сфере. Почта получит 1,5 миллиона новых клиентов. А пенсионеры — дополнительные гарантии, что пенсия будет доставлена им вовремя и при любых обстоятельствах», — подчеркнул он.

Координатор партийного проекта «Российское село» в Курганской области Александр Брюханов добавил:

«В Курганской области большая часть населения проживает в сельской местности. И порой, почтовые отделения, особенно в селах, которые расположены вдалеке от городов, являются центром по оказанию услуг. Это и приём платежей разного рода, выписки, и покупка продовольствия, товаров первой необходимости. Поэтому такую важную миссию как пенсия, необходимо повсеместно закрепить именно за сотрудниками «Почты России».

Напомним, ранее «Единая Россия» выступила с предложением о реконструкции почтовой сети в сельской местности и расширении функциональных возможностей «Почты России». Инициативу поддержал Президент Владимир Путин. Он поручил Кабмину обеспечить модернизацию более 25 тысяч почтовых отделений в сельской местности в 2022-2025 годах. В результате была сформирована программа, реализация которой находится на контроле «Единой России».

По информации курганского регионального отделения партии «Единая Россия».

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