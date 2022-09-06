«Единая Россия» провела «Диктант Победы» по всей России, на Донбассе и в 45 странах мира

Международная патриотическая акция «Единой России» «Диктант Победы» состоялась в четвёртый раз при поддержке Российского исторического и Российского военно-исторического общества, «Волонтёров Победы», Фонда президентских грантов.

Центральной площадкой стал Музей Победы на Поклонной горе в Москве.

«Диктант Победы» пишут все, кому небезразлична история нашей страны. Это не только проверка знаний об истории войны, это наша благодарность поколению победителей, нашим дорогим фронтовикам. Для каждого россиянина знание истории Великой Отечественной войны, уважение к ветеранам — святой долг и обязанность, та нравственная особенность, которая никогда не позволит забыть нашу историю. То, что и сегодня даёт россиянам, нашим героям, участникам специальной военной операции духовные силы противостоять современному нацизму», — подчеркнул координатор партпроекта «Историческая память», председатель комитета по информационной политике Александр Хинштейн.

По его словам, в этом году к акции привлекли рекордное число волонтёров — более 20 тысяч человек помогают провести «Диктант Победы».

Как рассказал глава Россотрудничества Евгений Примаков, в этом году поступили заявки на проведение «Диктанта Победы» на китайском, французском и испанском языках. Впервые участие в акции принимают Бангладеш и Мексика.

«На этот раз партнёров у Русских Домов гораздо больше — местами проведения диктанта станут школы, вузы, клубы, библиотеки. Всего около 400 площадок. Наибольшую активность проявили в Белоруссии, Молдове, Казахстане, значительно активизировались участники в Монголии, Киргизии и Аргентине», — рассказал он.

Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин во время торжественного старта подчеркнул, что «Диктант Победы» помогает утвердить ценности мира и справедливости, воспитать бережное отношение к объединяющему наследию Великой Победы.

«Большинству мыслящих людей по всему миру очевидно, что именно Россия стоит на стороне правды. Победа во Второй мировой войне позволила выстроить новый - более прочный и устойчивый - миропорядок. Уверен, что неизбежная ликвидация гегемонии тоталитарных режимов Запада сделает мир более открытым, честным и справедливым», — отметил он.

В свою очередь, помощник Президента Владимир Мединский выразил надежду, что с каждым годом акция будет проходить на большем количестве языков и в большем количестве стран. А факт проведения «Диктанта Победы» будет восприниматься как долг памяти перед теми, кому мы обязаны жизнью.

«Ещё год назад мы не могли себе представить, проводя «Диктант Победы», что повально будут сноситься памятники освободителям. Не могли себе представить такого безумного уровня передергивания и фальсификации, стирания истории на уровне государственной политики в европейских и примкнувшим к ним, считающим себя европейскими, странам. Недавно наш Президент, выступая перед школьниками в Калининграде, говорил об учебниках истории, с которыми мы столкнулись на освобождённых территориях. Учебниках, в которых нет ни слова правды о Великой Отечественной войне. И поэтому такие массовые просветительские акции, как «Диктант Победы», позволяют рассказать людям правду», — подчеркнул Владимир Мединский.

В телемосте с центральной площадкой акции приняли участие города России, а также Сербия и Луганск. Замминистра культуры, молодёжи и спорта ЛНР Василий Носков рассказал, что диктант в Республике пишут на 50 площадках. Одна из них работает в музее «Молодой Гвардии» в Краснодоне.

«Для нас эта акция имеет особое значение. Ровно 80 лет назад в сентябре 1942 года была основана антифашистская подпольная организация «Молодая Гвардия». Сегодня мы находимся в музее той самой «Молодой гвардии». Я считаю, что для ребят будет особое значение иметь эта акция, и участие в ней именно здесь. Мы, молодёжь Луганской Народной Республики, обещаем сохранить историческую память и не дадим её запятнать», — подчеркнул он.

Напомним, все желающие могут принять участие в акции онлайн на сайте.

Секретарь Курганского регионального отделения партии «Единая Россия», координатор партийного проекта «Историческая память» Александр Ильтяков добавил:

«В Курганской области было открыто 98 площадок, это библиотеки, учебные учреждения, специальные закрытые площадки для сотрудников силовых структур. Более четырёх тысяч зауральцев приняли участие в патриотической акции, и это говорит о том, что нам небезразлична история наших дедов и прадедов».

Итоги «Диктанта Победы» подведут в октябре. Победителям вручат билеты на Парад Победы на Красной площади.

По информации Курганского регионального отделения «Единой России».

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