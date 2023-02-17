«Единая Россия» проверила качество горячего питания в школе Кургана

Активисты «Единой России» на регулярной основе следят за качеством питания детей в учебных заведениях, проводя мониторинги. Накануне член общественного совета партийного проекта «Женское движение Единой России», депутат городской Думы Анастасия Денисенко и член общественного совета партийного проекта «Новая школа», депутат областной Думы Ольга Баланчук посетили лицей №12 города Кургана. Здесь единороссы оценили питание детей на завтрак, проверили условия приготовления пищи, осмотрели оборудование пищеблока.

«В целом все хорошо: штат работников столовой укомплектован, работают, готовят. Есть новая техника, которая заработает в ближайшее время, мы надеемся. Единственное, сегодня не очень удачный день в питании, потому что сегодня рыба, дети плохо её едят. Но. Она в рационе есть, это надо отметить, все по стандарту, по нормативам школьного питания», - прокомментировала Ольга Баланчук.

Анастасия Денисенко пообщалась с учениками начальных классов, которые пришли на завтрак.

«Некоторые дети едят рыбу, кто-то только картофель, говорят, что вкусно. В свою очередь хотелось бы обратиться к родителям: надо работать с детьми, чтобы воспитывали правильное пищевое поведение в семье. В школе разнообразное меню: и каша, и омлет, и даже рыба, которая необходима нашему организму», - сказала Денисенко.

Как отметили сотрудники столовой, завтраки и обеды для школьников готовятся из качественных продуктов отечественных производителей. Добавим, здесь также работает буфет с готовой выпечкой собственного приготовления.

В Курганской области на обеспечение горячим питанием из бюджета разных уровней в 2023 году выделили 475 621,4 тысяч рублей для 43 601 обучающихся.Напомним, бесплатное горячие питание учеников начальных классов – инициатива партии «Единая Россия».

По информации Курганского регионального отделения «Единой России».

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