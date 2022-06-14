«Единая Россия» вместе с Минтруда подготовят поправки в закон о занятости и Трудовой кодекс

В ситуации, когда коллективный Запад объявил России экономическую войну и почти 30 тысяч иностранных компаний, в которых работают почти 2 миллиона человек, объявили о приостановке деятельности, необходимо сделать законодательств более удобным для работодателей и для работников, дать дополнительные возможности регионам, заявил координатор направления народной программы партии, заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев в ходе круглого стола по поддержке рынка труда.

Он отметил, что «Единая Россия» уже внесла ряд предложений по совершенствованию законодательства в области занятости и защиты прав работников и заручилась поддержкой Правительства. Среди инициатив – создание единого портала «Работа в России», где будут доступны все вакансии страны и услуги в сфере занятости.

«Самозанятые смогут вставать на учёт и получать соответствующие меры поддержки, компании будут получать налоговые льготы при реальном трудоустройстве инвалидов, возрастной порог для молодежи, которая получает поддержку при трудоустройстве, вырастет до 25 лет. Правительство также поддерживает предложения «Единой России» по стабилизации рынка труда. В их числе – увеличение объема средств по социальным контрактам для открытия гражданами собственного дела, а также организация временных и общественных работ», - сказал Андрей Исаев.

Кроме того, «Единая Россия» считает необходимым законодательно урегулировать вопрос занятости беженцев.

«Сейчас проблемы с трудоустройством испытывают те из них, кто не получил официальный статус беженца. У тех, кто имеет российские паспорта или приобрел статус беженца, нет проблем с устройством на временную работу. Но на получение статуса беженца требуется время, а люди хотели бы работать уже сейчас. И есть работодатели, которые заинтересованы в прибывших рабочих руках», - предложил замруководителя фракции.

Как подчеркнула замминистра труда Елена Мухтиярова, уже принятые при поддержке «Единой России» антисанкционные законы помогли избежать всплеска безработицы. При этом работа над новым законом о занятости не останавливалась.

«Основной задачей нового закона будет необходимость отразить реалии рынка труда и ставшие эффективными инструменты для решения задач в рамках санкционного давления. Минтруд подготовил примерную структуру нового закона о занятости, включающего 20 глав. Первые четыре главы нового закона обсудили на площадке министерства, в конце этой недели пройдет обсуждение следующих четырех глав», — пояснила она.

Елена Мухтиярова отметила, что в законе есть статьи, определяющие состав и круг лиц, попадающих под действие законодательства о занятости, а также соотношение законодательства о занятости с нормами международного права, вопросов недопустимости распространения недостоверной информации о вакансиях и информации дискриминационного характера.

Также по инициативе «Единой России» будут проработаны дополнительные возможности для трудоустройства несовершеннолетних. Речь идет о снятии законодательных и нормативных барьеров, которые мешают работодателям брать на работу подростков.

Глава комитета по молодёжной политике Артём Метелев предложил упростить получение медицинских справок для трудоустройства подростков, согласия органов опеки, которые требуются наряду с согласием родителей. Кроме того, он выступил за возможность введения нулевой ставки взноса в Фонд социального страхования для официального трудоустройства подростков и заявительный принцип при инициировании проверок устройства несовершеннолетних.

«Создание условий для трудоустройства несовершеннолетних должно идти параллельно с формированием эффективной системы профориентации школьников. Мы предлагаем разработать цифровой сервис для специалистов в школах на платформе «Работа в России», где будет возможность просмотра современного контента о профессиях. Создать возможность взаимодействия школ и работодателей, которые заинтересованы в профориентации», — отметил депутат.

В заключение Андрей Исаев сообщил, что ситуацию в сфере занятости региональные отделения «Единой России» будут контролировать вместе с профсоюзами и объединениями работодателей. В случае очевидных сбоев в работе служб занятости и появлении сигналов о массовых сокращениях работников они помогут находить оперативные решения.

«На выборы партия «Единая Россия» шла с народной программой. Одним из ее важнейших разделов является раздел «Хорошая работа – достаток в доме». Мы намерены, с каким бы внешним давлением и вызовами ни сталкивалась Россия, реализовать свои обязательства перед избирателями. И поэтому для нас принятие нового закона о занятости, поправок в трудовое законодательство, направленных на защиту прав наших работников, создание условий для нормальной работы предпринимателей – является безусловным приоритетом», - заключил Андрей Исаев.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Курганской городской Думе Наталья Сёмина дополнила:

«В Курганской области около пяти тысяч безработных, которые зарегистрированы в органах службы занятости населения. Численность неработающих снижается, но тем не менее, предложения по совершенствованию законодательства в этой сфере нужны, в том числе и нашему региону. Мы работаем для людей».

Напомним, «Единая Россия» и Минтруд вместе работают над новой редакцией одного из главных законов, регулирующих рынок труда в России – «О занятости населения» и готовят его к рассмотрению Госдумой в осеннюю сессию. Предполагается, что документ будет отвечать современным условиям рынка труда, в том числе в свете санкций недружественных государств.

По информации Курганского регионального отделения партии «Единая Россия».

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