«Единая Россия» вместе с Народным советом ДНР работают над гармонизацией законодательства

Главной задачей рабочих групп депутатов Госдумы от «Единой России» и Народного совета станет устранение любых барьеров на пути дальнейшей интеграции Донбасса с Россией в каждой сфере — экономике, образовании, здравоохранении, предпринимательстве, подчеркнула замсекретаря Генсовета «Единой России», вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова на встрече с делегацией Народного совета ДНР. Она состоялась в рамках официального визита для проведения межпартийных переговоров и встреч со спикерами обеих палат Федерального Собрания по приглашению «Единой России».

«Две недели назад партия провела предпринимательский форум. Одна из его дискуссионных площадок была посвящена интеграции экономики Донбасса и освобожденных территорий. Итогом стал ряд решений: преференции для бизнеса, который работает на Донбассе, возможность донецким предпринимателям использовать механизмы российских госзакупок, специальные программы кредитования. Сейчас главное, чтобы эти договоренности как можно скорее стали работать», — подчеркнула Анна Кузнецова.

Важную роль для синхронизации и гармонизации законодательства играет анализ обращений от жителей ДНР. Для этого партия откроет в Донецке и Мариуполе центры юридической помощи, которые будут работать по принципу общественных приемных.

«Открытие таких центров юридической помощи позволит оперативно решать вопросы по линии партии, подключать специалистов, вырабатывать системные решения. Людей сейчас начинают интересовать юридические вопросы, консультации по вопросам российского законодательства, большой запрос относительно мирной жизни — организации своего быта, труда, обучения детей», — сказала она.

Председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка сообщил, что законодательная работа с «Единой Россией» идёт по основным направлениям — здравоохранение, экономика, соцподдержка. Чтобы Донецкая область не просто восстановилась, а работала как экономический механизм, приносящий пользу всей России.

Для этого депутаты Госдумы от «Единой России», Народного совета ДНР и профильные министерства уже анализируют действующую нормативно-правовую базу и составляют перечень законов ДНР, которые необходимо привести в соответствие с российскими. Он будет готов к 1 сентября, сообщил зампредседателя Народного совета Сергей Прокопенко.

«Наша цель — чтобы каждый житель Донецкой Народной Республики жил и работал, получал социальные и медицинские услуги независимо от местонахождения. Нам необходима будет помощь правового управления Госдумы, помощь от юридического отдела «Единой России», — подчеркнул он.

Важность взаимодействия с «Единой Россией» отметил Глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, практическую пользу в этом сотрудничестве принесет закрепление за территориями республики депутатов Госдумы и членов Совета Федерации.

Также Денис Пушилин подчеркнул, что, несмотря на опасность из-за беспрецедентно ожесточенных обстрелов со стороны боевиков, представители партии ведут масштабную работу, и жители освобожденных территорий на себе ощущают конкретные результаты гуманитарной миссии «Единой России».

«Единая Россия» совершает сегодня на Донбассе подвижнические дела. Активнейшим образом участвует в возрождении Мариуполя его уроженец — Дмитрий Саблин. Огромную работу на территории освобожденных населенных пунктов совместно с волонтерами проводит Артем Туров. В больницах Донбасса с Российскими волонтерами-медиками добровольцами работают практикующие хирурги и председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, замглавы этого комитета Бадма Башанкаев. Это люди, которые сегодня творят историю вместе с освободителями Донбасса, вместе с жителями республик. От лица ДНР выражаю глубокую благодарность «Единой России» и ее руководству за всестороннюю масштабную поддержку Донбасса», — сказал Денис Пушилин.

В свою очередь, депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Саблин, который курирует гуманитарную миссию партии в Мариуполе, подчеркнул, что ее деятельность на Донбассе спасла жизни десятков тысяч человек. А гуманитарные центры «Единой России» стали многофункциональными центрами, где люди могут найти родственников, получить юридическую помощь, устроиться на работу.

«Там работают представители следственных органов. А изначально мы открывали их, чтобы люди могли поесть, помыться и зарядить средства связи. Еще одна задача наша была — открыть школы. Сегодня работает девять школ, дети хотят учиться. Ключевой вопрос, который удалось решить — обеспечить детей нашими учебниками. Благодаря «Единой России» удалось собрать необходимое количество», — рассказал Дмитрий Саблин.

Анна Кузнецова в заключение отметила, что гуманитарная помощь остается ключевым направлением работы «Единой России» в народных республиках — по линии партии отправлено более 9 тысяч тонн гуманитарных грузов, свыше 300 тонн медикаментов. «Единая Россия» открыла уже 17 гуманитарных центров в ЛДНР и освобожденных территориях. недавно также гуманитарный центр открылся в Попасной.

«Большая работа проведена в Херсонской области, где организована выдача продуктов, поиск родственников, оформление документов. Наши центры стали важной точкой коммуникаций, когда люди знают, куда можно обратиться и найти ответы на вопросы», — пояснила она.

Кроме того, действует медицинская миссия «Единой России».

«Постоянно работают более 200 волонтеров — это медики, психологи. Идет работа по открытию детских досуговых центров, они открыты ЛНР и должны быть открыты в ДНР, Херсонской области», — резюмировала Анна Кузнецова.

Секретарь Курганского реготделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Ильтяков добавил:

«Те инициативы, которые предлагает и делает «Единая Россия», направлены исключительно на благо жителей ДНР и ЛНР. А та огромная работа по оказанию гуманитарной помощи была, есть и будет. Только наша Курганская область собрала и отправила почти двести тонн».

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По информации Курганского регионального отделения партии "Единая Россия".