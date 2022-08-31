«Единая Россия» внесла законопроект о бесплатном социальном обслуживании инвалидов боевых действий

Закрепить такое право «Единая Россия» предлагает также за инвалидами и участниками Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и осаждённого Севастополя и рядом других льготников, сообщил один из авторов инициативы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Соцобслуживание этим людям уже положено, но сейчас им приходится за него платить», - пояснил он.

Андрей Турчак отметил, что власти отдельных регионов на своём уровне решили вопрос предоставления бесплатного соцобслуживания иным категориям граждан.

«В Москве, Татарстане, Ленинградской, Белгородской областях и ряде других субъектов социальные работники приходят к инвалидам боевых действий и ветеранам бесплатно. Приносят продукты, помогают с уборкой, ремонтом, другими бытовыми и юридическими вопросами. Законопроект «Единой России» сделает эти региональные практики общефедеральным правилом. И ещё одним звеном в системе комплексной социальной защиты наших воинов, участвующих в СВО», - заключил Андрей Турчак.

Председатель общественного совета партийного проекта «Единая страна – доступная среда» в Курганской области Лариса Соколова отметила:

«Важный и нужный законопроект, такими действиями мы поможем людям в трудный час. Это те люди, которые отстояли наше мирное небо. Теперь наша очередь позаботиться о них».

Отметим, сейчас бесплатное соцобслуживание предоставляют несовершеннолетним детям; лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных конфликтов; лицам, у которых на дату обращения за получением социальных услуг среднедушевой доход не превышает предельную величину для конкретного субъекта РФ.

Авторами документа также стали сенаторы Инна Святенко и Виктор Бондарев, а также депутаты Госдумы Дмитрий Саблин, Виктор Водолацкий, Артём Туров, Артём Бичаев и Игорь Кастюкевич.

По информации Курганского регионального отделения "Единой России".

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