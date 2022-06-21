«Единая Россия» внесла законопроект о компенсациях за вред здоровью волонтёров

Инициатива «Единой России» установит единые для всей страны правила выплат за вред, причинённый жизни или здоровью волонтёров. Сейчас они существуют лишь в ряде регионов — Башкирии, Тыве, Новосибирской, Ульяновской, Иркутской, Московской областях, Ханты-Мансийском автономном округе.

«Сегодня только по линии гуманитарной миссии «Единой России» на Донбассе оказали помощь своим коллегам медикам уже более 270 врачей-добровольцев из России. Многие их них работали в прифронтовых госпиталях. И продолжают это делать. Активисты МГЕР и «Волонтёрской Роты» ежедневно помогают жителям Мариуполя, Попасной, Херсона и других освобождённых территорий. Вместе с Российскимистудотрядами мы формируем бригады студентов-волонтёров гражданских специальностей — медиков, психологов, педагогов, строителей — для восстановления народных республик», — подчеркнул один из авторов документа, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Он также отметил, что добровольцы ежедневно несут вахту помощи в регионах России.

«Ищут пропавших людей. Дежурят вместе с медиками в ковид-госпиталях, где это ещё необходимо. Помогают жителям бороться с последствиями наводнений и лесных пожаров, как это было в Краснодарском крае, Якутии, Кузбассе и Иркутской области. И наша обязанность — защитить тех, кто, порой рискуя собой, добровольно помогает другим людям, спасает их жизни», — сказал он.

Согласно внесенному законопроекту, размер, порядок и условия назначения выплаты единой федеральной компенсации будут устанавливаться Правительством. Предусматривается, что данные о добровольцах и волонтёрских организациях будут верифицированы в единой информационной системе, что минимизирует риски незаконного получения компенсаций.

Причинённый вред планируется компенсировать за счёт средств федерального бюджета добровольцу (в случае причинения вреда его здоровью) или лицам, круг которых будет определён Правительством, в равных долях, — в случае смерти волонтёра.

Заместитель Секретаря Курганского регионального отделения Партии «Единая Россия» Родион Вяткин считает:

«Безусловно, поддержать тех, кто спасает жизни – очень нужная инициатива партии и это поможет обезопасить ребят».

Напомним, инициативу «Единой России» по защите жизни и здоровья волонтёров поддержал Президент. Она одобрена комиссией по законопроектной деятельности Правительства и экспертным советом партии.

Отметим, только в 2021 году в волонтёрской деятельности были задействованы 35 тысяч волонтёров-медиков. Еще столько же добровольцев участвовали в поисково-спасательных работах и выполнили 43 тысячи заявок о пропаже людей. По данным МЧС России, в 2018-2020 гг. некоммерческие организации помогали ликвидировать чрезвычайные ситуации около 40 тысяч раз.

Более 50 тысяч добровольцев акции #МыВместе оказывают помощь людям, прибывающим из Донецкой и Луганской народных республик, в ПВР. Еще несколько сотен волонтёров «Единой России» и «Молодой Гвардии Единой России» участвуют в гуманитарной миссии партии на территории Донбасса и освобождённых территориях.

По информации Курганского регионального отделения «Единой России».

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