«Единая Россия» запускает конкурс практик работы со старшим поколением

Конкурс «Долголетие для всех» пройдет в рамках партпроекта «Старшее поколение» с 12 июля по 12 августа. Подать заявку на участие можно на сайте конкурса.

«Эксперты конкурса - руководители благотворительных фондов, в том числе «Старость в радость», Ассоциация волонтерских центров. Те, кто много лет работает с людьми старшего возраста. Будет и народное голосование. По итогам конкурса отберут восемь федеральных победителей. За первое место победитель получит грант 300 тысяч рублей, три вторых – по 200 тысяч и четыре третьих места по 150 тысяч рублей. Поддержку конкурсу оказывает Министерство труда», – сообщила депутат Госдумы Екатерина Стенякина.

Руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин подчеркнул, что в основе всех проектов должно быть вовлечение людей старшего возраста в различные активности, к которым ранее они не привлекались.

«Это и получение новых навыков, освоение новых возможностей, обучение компьютерной грамотности. Они находят активный отклик в наших общественных приёмных, штабах общественной поддержки, которые мы запускаем в регионах», – сказал он.

Федеральный координатор партпроекта «Старшее поколение», зампредседателя Совета Федерации Галина Карелова обратила внимание на то, что последние пять лет подходы к реализации партпроекта меняются - пенсионеры становятся всё более активными, а тема активного долголетия стала современным трендом.

«Президент неоднократно говорил, что подходы к организации социальной поддержки пожилых людей должны меняться. Это не только рост пенсий, что очень важно, не только новые пособия и программы. Самое главное, чтобы у пожилых людей были комфорт и активность. Как раз в этом отношении партия продолжает совершенствовать свои подходы», – подчеркнула она.

Руководитель исполкома Курганского регионального отделения партии «Единая Россия» Родион Вяткин добавил:

«Зауральцы, конечно же, примут участие в конкурсе. Мы активно взаимодействуем с областным и территориальными советами ветеранов, и я уверен, что активисты заинтересуются партийным конкурсом и покажут себя на федеральном уровне».

По информации курганского регионального отделения партии "Единая Россия".