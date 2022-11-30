«Единая Россия» запустила акцию «Новогодняя почта»

Акция «Единой России» «Новогодняя почта» пройдет на площадке общественных приемных партии и штабов общественной поддержки «Единой России» в формате мастер-классов. Также в приемные «Единой России» можно принести самостоятельно нарисованные открытки.

«Ребята в разных уголках России нарисуют открытки для наших защитников, для тех, кто на передовой, напишут поздравления с Новым годом и тёплые пожелания. А в преддверии Нового года «Единая Россия» передаст эти послания нашим бойцам, нашим героям! Несмотря ни на что, Новый год — это всегда время чудес, волшебства. Уверена, нашим защитникам будет приятно получить новогодние открытки от детей, а добрые, искренние пожелания — обязательно сбудутся», — отметила замсекретаря Генсовета «Единой России», руководитель общественных приемных партии Анна Кузнецова.

«Наш регион с удовольствием примет участие в акции. Зауральские школьники уже рисовали открытки жителям Донбасса, нашим бойцам, вот и сейчас поддержим ребят новогодней тематикой», - добавила и.о. руководителя региональной общественной приемной партии «Единая Россия» в Курганской области Ольга Баланчук.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.