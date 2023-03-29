«Единая Россия» зарегистрировала более 12 тысяч площадок по всей стране для написания юбилейного «Диктанта Победы»

Впервые «Диктант Победы» пройдёт в Музее Мирового океана в Калининградской области, Дипломатическом зале Московского Кремля, на Корабле-музее «Сметливый» в Севастополе, Ливадийском дворце в Республике Крым, в природном парке «Ергаки» в Красноярском крае, Приморском океанариуме Владивостока.

Центральной площадкой традиционно станет Музей Победы на Поклонной горе в Москве.

«В этом году «Диктант Победы» проходит уже в пятый раз. Можем с уверенностью говорить, что значимость этой акции растёт, становится всё больше партнерских площадок, так как сейчас как никогда нужно распространять историческую правду, доносить её до каждого – как в России, так и за её пределами, в странах, поддерживающих наш историко-просветительский проект. Участие в «Диктанте Победы» — это не только проверка знаний и уважение к истории, но и возможность узнать больше о вкладе наших предков в Победу. Мы считаем, что участие в этом мероприятии помогает сохранить и передать будущим поколениям гордость за героические подвиги нашего народа», – сообщил федеральный координатор партпроекта «Историческая память», председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Координатор проекта в Курганской области Александр Ильтяков рассказал, что в регионе уже зарегистрировано более ста площадок.

«Участие в написании примут все ВУЗы региона, силовые структуры, учреждения дополнительного образования и другие. В этом году мы увеличиваем количество площадок, поскольку у земляков вызывает интерес подобного рода проверка своих знаний по истории», - добавил он.

Напомним, Международная историческая акция в рамках партпроекта «Историческая память» – «Диктант Победы» состоится 27 апреля на региональных площадках по всей России, за рубежом, а также онлайн на сайте диктантпобеды.рф. Она призвана пробудить интерес у школьников, молодёжи, российских и иностранных граждан к событиям героического прошлого нашей страны, возможность проверить свои знания по истории, узнать новую информацию о забытых подвигах предков.

Организаторами выступают «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество.

Абитуриентам, которые ответят правильно на все вопросы, «Диктант Победы» даёт дополнительные преференции при поступлении в вузы. А федеральные победители получают право принять участие и стать свидетелями Парада Победы 9 мая на Красной площади.

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