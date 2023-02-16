Единое пособие одобрили более 16 тысячам курганским семьям

Региональное отделение Социального фонда России (бывший Пенсионный фонд) 15 февраля одобрило более 16 тысяч единых пособий для беременных женщин и семей с детьми. Всего в ОСФР по Курганской области поступило свыше 28 тысяч заявлений на единое пособие.

Единое пособие заменило нуждающимся семьям пять действовавших ранее мер поддержки. Это две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до 3 лет, две ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячное пособие беременным женщинам.

В отделении Социального фонда напомнили, что для получения выплаты необходимо подать заявление в портале «Госуслуги». Остальные сведения специалисты фонда проверяют через систему межведомственного взаимодействия. Всех детей до 17 лет разрешается указывать в одном заявлении и оформить выплату сразу на каждого ребенка.

Специалисты курганского СФР напоминают, что для оформления единого пособия дети и родители должны быть гражданами России и постоянно проживать на территории страны.

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