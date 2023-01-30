Единственная надёжная защита от инфекции – вакцина

По оценке врачей нынешний сезон осложнён тяжестью того, что сейчас распространяются сразу несколько разновидностей гриппа, включая самые тяжёлые его формы. Это заболевание наслаивается на остающуюся циркуляцию коронавируса.

«Микстинфекция на ослабленную иммунную систему беременных женщин влияет особенно опасно, - подчеркивает главный врач Курганского областного перинатального центра Татьяна Осина. - Опасно тем, что если не последует уверенного иммунного ответа, то вирусы очень быстро оказывают своё разрушительное действие».

По опыту своей многолетней работы и результатам прохождения прошлых эпидсезонов Татьяна Осина настоятельно рекомендует будущим мамам перед планированием беременности проходить вакцинацию, чтобы в организме успели сформироваться антитела ко всем возможным вирусам, способные на ранней стадии проникновения нейтрализовать действие этих инфекций, прежде чем они начнут разрушать здоровые клетки. Существуют и другие меры профилактики.

«Первое – это минимизация возможности попадания вируса, - поясняет главврач перинатального центра. - Это ношение защитных масок, обработка рук антисептиком, чтобы на слизистые оболочки глаз, носа не попадали эти вирусы и не проникали в организм. Далее – обработка рук, мытьё с мылом. Это, казалось бы, элементарные гигиенические правила, но ими не нужно пренебрегать! Особенно беременным женщинам».

При первых признаках заболевания, повышении температуры, пусть даже незначительном, Татьяна Осина предупреждает, что ни в коем случае не стоит заниматься самолечением. В случае недомогания беременным необходимо сразу же обращаться к врачу-терапевту по месту жительства и не только.

«Обязательно надо поставить в известность своего врача в женской консультации, у которого вы наблюдаетесь по беременности. Это необходимо для того, что при беременности не все противовирусные препараты могут быть назначены, - пояснила главврач.- Лечение параллельно с терапевтом должен контролировать акушер-гинеколог, потому что в данной ситуации есть ещё и внутриутробный малыш, и его состояние должен оценить врач-специалист».

Состояние здоровья всех обратившихся за медицинской помощью будущих мам врачи контролируют в ежедневном режиме, и призывают их обращаться своевременно.

«Я просто уже заклинаю наших беременных женщин, будущих мамочек – не пренебрегайте вакцинацией! Она защитит вас от тяжёлых последствий заболевания! - призвала Татьяна Осина. - Разрушительное действие вируса значительно уменьшится антителами, которые при формировании иммунитета после вакцинации образуются в организме. Самое главное, что этот иммунитет вы передадите своим малышам. И внутриутробно и после их рождения с грудным молоком».

Разумеется, что пройти вакцинацию необходимо и всем членам семьи будущего новорождённого, и тем, кто будет потом окружать малыша и его маму. Безопасность и эффективность вакцин доказаны. В Курганской области не зафиксировано ни одного летального исхода от коронавируса среди вакцинированных от него беременных пациенток.

Будущим мамам вакцинация от гриппа разрешена после 12 недель, от коронавируса – после 22 недель от начала беременности. Вакцинами медучреждения региона обеспечены.

«У нас более тысячи беременных женщин вакцинированы. Ни одна из них осложнений от вакцины не получила», - подытожила Татьяна Осина.

Фото со страницы правительства Курганской области ВКонтакте