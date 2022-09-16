Единые стандарты освободят зауральских учителей от стыда за школьный контент

С 1 сентября 2023 года в школах начнёт действовать так называемый золотой стандарт знаний. Соответствующие поправки в Закон «Об образовании в РФ» приняла Госдума.

Что изменится? Появится единый стандарт преподавания по нескольким предметам: русскому языку, литературе, истории, обществознанию, географии и основам безопасности жизнедеятельности.

Также министерство просвещения будет формировать государственный заказ на разработку учебников и утверждать авторов. То, что порой сегодня встречается в наших учебниках, поражает воображение. Учителя надеются, что с обязательным лицензированием и тщательным подбором авторов в учебниках больше не будут писать, к примеру, о том, что «гомосексуалист – это профессия в области искусства».

«Введение новых единых программ в школах - вопрос, который очень волнует педагогов, -говорит Елена Алфеева, врио ректора курганского «Института развития образования и социальных технологий», кандидат психологических наук, доцент. - Некоторые, правда, переживают, что все будет по единому шаблону и исчезнет момент творчества. Однако государство вкладывается в процесс приведения образовательного процесса к единым требованиям ради повышения качества образования. Каждый ребенок в нашей большой стране должен получить качественное образование, вне зависимости от того, где он живёт, каково благосостояние его семьи и т.д. Единые требования к содержанию учебного материала и времени, которое выделено на его освоение - это структурирует процесс и делает его более системным. При смене школы ребенку и его родителям будет проще адаптироваться. У государства будет больше возможностей помогать педагогу, привлекая к работе над материалами лучших специалистов, что должно освободить учителя от душевных метаний при разработке материалов по разнообразным программам. А творчество останется: ведь деятельность педагога - живой процесс. И одну тему разные учителя дают по-разному, пропустив эту тему через свой опыт и душу. Весь процесс взаимодействия с детьми, образовательный диалог - творчество по сути своей».

Фото: adme.media.ru и fishki.net

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