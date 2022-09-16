Екатеринбуржцы остались в восторге от Кургана

В 12 часов на Троицкой площади Кургана в рамках Дней тружеников села началась дегустация каши. Её в рамках конкурса "Каша из топора" организовали муниципальные образования области. У каждого она была сварена по своему старинному рецепту. Некоторые из них авторы хранили в секрете. Курганцам предлагалось его раскрыть. Не знаем, удалось ли это кому-нибудь, но от такого разнообразия каш, тем более раздававшихся бесплатно, публика была в восторге! Все по достоинству оценили вкус натуральных деревенских продуктов.

Совсем рядом продавали изделия из бересты и дерева — ложки, поварешки, тарелки, блюда и емкости для хранения сыпучих и жидких продуктов и так далее. Оказалось, они не только красивы, но и практичны — например, береста обладает антибактериальным эффектом, поэтому продукты в ней не портятся.

В 13 часов на главной сцене Троицкой площади Кургана в рамках Дней тружеников села началось выступление гостей из Екатеринбурга - танцующего оркестра "Уралбэнд". Коллектив пользуется большой популярностью не только в наших регионах, но и по всей России. Достаточно сказать, что он даже дважды отмечен в знаменитой "Книге рекордов Гиннеса"!

- Мы не посещали ваш замечательный город уже полтора десятка лет и были приятно удивлены, даже поражены тем, как Курган преобразился и похорошел! Мы с большим удовольствием поздравляем тружеников села - людей, которые нас кормят, поят и делают нашу жизнь такой вкусной! - заявил в начале выступления художественный руководитель оркестра "Уралбэнд" Александр Павлов.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.