Экскурсия на курганское предприятие закончилась катанием на снегоболотоходе

«Бурлак» - это вездеход отечественного производства, он на 90% состоит из российских комплектующих.

«Раздаточная коробка, бортовые редуктора, мосты снегоболотохода являются нашей разработкой. Грузоподъемность на твердых грунтах до 3,5 тонн, на мягких — 1,5. Вместимость, в зависимости от модификации, от 7 до 19 человек. Расход в моточасах составляет до 10 литров дизельного топлива в час при движении по самым непроходимым грунтам», - презентовал уникальную машину мастер сборочно-сварочного производства предприятия «Вездеходы «Бурлак» Артем Петров.

Для подтверждения своих слов мастер прокатил журналистов Курганской области, приехавших с целью ознакомления с производством уникальной машины, на модификации вездехода для нужд «Скорой помощи».

«Мы стремимся соответствовать государственному стандарту снегоболотоходов, принятому в 2017 году, и все испытания производятся согласно ГОСТу. На данный момент основными заказчиками уникальной машины являются предприятия по перевозке грузов, строительные и туристические компании, промышленные производства, включая «Роснефть». Последняя приобрела как буровую модификацию, так и машину сопровождения, которая должна обеспечивать быт людей», - рассказал Артем.

Модификация «Бурлака» для «Скорой помощи» первый раз была представлена на выставке в августе «Армия 2021», ее высоко оценил посетивший мероприятие Геннадий Онищенко. Она предназначена для северных территорий, где очень большие расстояния между населенными пунктами, а использование авиации обусловлено погодными условиями и дороговизной авиатранспортировки. Данная же машина может быть использована и как модульный ФАП, в котором можно пройти все необходимые исследования.

Большинство сотрудников предприятия — курганцы. Это конструкторы, технологи, сборщики.

«Нужно понимать, что все являются энтузиастами своего дела, а данный снегоболотоход модернизируется благодаря инновациям нашего персонала. Все сотрудники предприятия гордятся за свой продукт и горячо болеют за результат своего труда. Конструкторское бюро насчитывает порядка 20 человек, сотрудники которого работают как на предприятии, так и на аутсорсинге. Среди них есть и сотрудники Курганского госуниверситета», - разъяснил экскурсовод.

Каждый сотрудник оснащен СИЗами, ему предоставлена вся спецодежда, ведется постоянный контроль за техникой безопасности мастерами участков. Для сотрудников организовано двухразовое питание за счет компании.

В планах предприятия расширение производственных территорий и мощностей, что позволит выпускать уже от 20 до 30 снегоболотоходов в месяц, в зависимости от модификации.

«На текущей момент конструкция снегоболотохода является цельной, но сейчас мы стремимся к тому, чтобы она стала модульной. Это позволит повысить скорость сборки. Сейчас на сборку одной машины на одной линии приходится затрачивать 14 дней, включая стендовые и пробеговые испытания на полигоне. Хочется отметить, что все наши машины социально-ориентированные. Медицинская машина, машина для МЧС — они все предназначены для того, чтобы помогать людям. Даже коммерческая перевозка товаров — это социальная нагрузка, потому что на Севере у людей есть проблема с приобретением необходимых продуктов. Это развитие Севера. Мы делаем Север доступней для людей», -подчеркнул Артем Петров.

Напомним, что уникальный снегоболотоход создал конструктор Алексей Макаров при поддержке руководителя международного сервиса заказа такси «Максим» Максима Белоногова.

Василий Малухин. Фото Николая Пушилина.

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