Эксперт: использование VPN может привести к утечке данных

За первые четыре месяца этого года число пользователей VPN-сервисов выросло в 53,5 раза. Такие данные приводит мобильный оператор Yota. При этом использование VPN может увеличивать расход интернет-трафика, снижает скорость обмена данными, а также допускает утечку пользовательских данных, отметил руководитель Центра предотвращения киберугрозCyberART ГК Innostage Антон Кузьмин.

"VPN следует использовать только для обеспечения работоспособности отдельных приложений и держать выключенным все остальное время. Особенно в случаях, когда это касается работы с банковскими приложениями, личной почтой, ресурсами государственных и муниципальных образований", - подчеркнул он.

Если при включенном VPN пользователь зашел, например, в онлайн-банк, стоит немедленно принять превентивные меры, чтобы избежать утечки важных данных и других возможных последствий. "Следует обновить учетные данные, поставить ограничение на банковские переводы, запретить онлайн платежи. Имеет также смысл перевести деньги на счет, данным которого не грозила компрометация", - советует эксперт.

Самым безобидным способом использования данных, которые может "украсть" сервис, будет являться формирование контекстной рекламы в скомпрометированном приложении. Однако также информация может использоваться для формирования цифрового профиля пользователя с целью продажи его мошенникам или хакерам. Возможен также перехват отправляемых и получаемых данных с целью хищения учетных записей и платежной информации.

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